Parola: “En el Presupuesto Nacional 2026 no hay ninguna obra para Formosa”

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por Formosa, la doctora María Graciela Parola, afirmó nuevamente que “en el Presupuesto Nacional 2026 no hay ninguna obra para Formosa en realidad, solo algunas menciones que hace la Dirección Vialidad Nacional de arreglos corrientes que figuran en todos los presupuestos”.

Incluso, “en el artículo 11, que tiene las obras enumeradas, como las de pavimentación de rutas, acueductos que se venían impulsando y llevan más de un ejercicio financiero, entonces, se computan en un artículo especial”, pero dijo que tampoco allí “hay absolutamente ninguna obra para Formosa en la planilla de ese artículo”.

Por eso enfatizó, al hacer declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “Nosotros votamos en contra de eso y porque, además, nuestra propuesta era incluir todas las obras que habían quedado paralizadas desde el 2023; que sí tenía el Presupuesto que nosotros habíamos aprobado”.

Siguiendo con este tema, rescató como un hecho positivo que se logró, “por gestión federal de los gobernadores, parar la derogación de las leyes de discapacidad y de financiamiento de las universidades públicas. Aunque aquí la Universidad Nacional de Formosa milite a Milei, la única del país que ridículamente toma esa postura porque está a la vista lo que quiere hacer él con las Universidades”, repudió.

De esa manera, se pudo mantener en la Cámara de Diputados esas leyes “al igual que un capítulo que contenía la derogación de zonas frías, también la movilidad de la Asignación Universal por Hijo”, punto en el cual Parola manifestó su importacia, al señalar que “aquí tenemos muchos formoseños y formoseñas a los que Cristina (Fernández de Kirchner) dignificó con la AUH”.

“De hecho por eso fue que trascendió a tantos Gobiernos aún cuando no eran de ideología peronista”, hizo notar, ya que “realmente fue una política que defendió el interés superior del niño”.

Parola consideró, por otro lado, que el rechazo en Diputados del capítulo 11 del Presupuesto Nacional 2026 se debió a que desde La Libertad Avanza (LLA) “fueron metiendo un montón de cosas a lo largo de la sesión con ‘mala leche’, pero los gobernadores hicieron la gestión y defendieron al pueblo”, sumándose a ello “todos los diputados del bloque de UP”.

En ese sentido, como integrante de esa fuerza política dejó en claro, “sabemos bien dónde estamos parados y no vamos a votar nunca jamás algo que vaya contra del pueblo”.

Basualdo prioriza su interés personal

Después se la consultó sobre los diputados nacionales de la oposición, Gerardo González y Atilio Basualdo, al dar su respuesta sobre ambos, distinguió que “Basualdo entró como candidato de LLA, sin embargo, entiendo que va a priorizar su interés personal que es lograr ubicarse dentro de ese espacio en contra de los derechos de los formoseños y formoseñas”.

Mientras que “el otro diputado también ahora tiene un bloque aparte y haber estado ausente en una sesión tan importante, salvo que exista una justificación, no es válido, cuando lo ideal hubiese sido estar en el recinto y dar la cara para defender los intereses de la provincia de Formosa”, opinó categórica.

Reforma laboral

Continuando con la entrevista, Parola se refirió a la marcha multitudinaria convocada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) en Plaza de Mayo, a la que “acompañamos” desde UP, “eran cuadras y cuadras de argentinos y argentinas movilizadas en defensa de los derechos de los trabajadores que vienen de la época de Juan Domingo Perón”.

Esta movilización del 18 de diciembre se replicó también en todo el país y por supuesto en Formosa, donde se concentró en la Plaza San Martín.

La legisladora expuso su postura diciendo que “si bien no negamos que sea necesaria una reforma laboral, de hecho, nosotros de Unión por la Patria estamos trabajando justamente con todo el grupo de representantes de los trabajadores que tenemos dentro del bloque”.

Asimismo, se reunieron también con algunos integrantes de la CGT y la CTA, con el fin de generar un proyecto propio. Esto se debe a que se mantendrá la postura de ser una “oposición que construya durante este tiempo, y no hacer como el oficialismo nacional que se opone porque no quiere votar con el peronismo”.

Remarcó, por consiguiente, “nosotros sostenemos las banderas del federalismo”, por tanto, en ese sentido, “se seguirá trabajando desde una oposición que propone y tiene una alternativa para el pueblo”.

Insfrán

“Y por supuesto que la finalidad última es recuperar el Gobierno nacional en el 2027”, de la mano de “dirigentes de la talla del gobernador Gildo Insfrán”, a quien consideró como “hoy el más importante” dentro de este espacio político.

Así que contundente subrayó: “Hay peronismo para rato”, porque “desde el norte está la fuerza” y “por eso tenemos que escucharlo y aprender de lo que nos enseña en cada uno de sus discursos”, concluyó.



