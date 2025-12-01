Se recuperaron dos motocicletas robadas

• Las intervenciones se concretaron en tareas de control vehicular e identificación de personas

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Control Acceso Sur, y Comando Radioeléctrico Policial Zona 7 recuperaron motocicletas que registraban pedido de secuestro activo por robo.

El lunes último los policías realizaban un control vehicular e identificación de personas, en el acceso a la ciudad, a la altura del barrio Virgen del Carmen.

Durante esa actividad, detuvieron la marcha de un furgón Fiat Doblo y el conductor llevaba un acompañante.

En medio de la verificación, se constató que transportaba una motocicleta Honda Wave, negra, y sin patente; mientras que las numeraciones de motor y chasis no coincidían con la cédula.

Con la colaboración de la Dirección General de Informática, se determinó que la moto registraba pedido de secuestro activo por “Robo”.

En consecuencia, se solicitó la presencia del personal de la Subcomisaría Puente Uriburu, que se encargó de las diligencias procesales, por lo que todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

El último procedimiento se concretó horas después del mediodía, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

En la avenida Néstor Kirchner al 5.800 verificaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro en una causa por “Robo”.

En el lugar, personal de Policía Científica tomó imágenes fotográficas de la intervención y la moto fue trasladada hasta la dependencia, a disposición de la Justicia provincial.