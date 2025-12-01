Buscan al motociclista que atropelló a un pequeño en la vereda y se dio a la fuga

• La víctima está internada en el Hospital La Madre y El Niño con graves lesiones

Efectivos de la fuerza provincial realizan una exhaustiva búsqueda del conductor de una moto tipo cross de 150 cilindradas que chocó a un niño de cuatro años que jugaba en la vereda y se dio a la fuga, en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

El lunes último, alrededor de las 19:40 horas, los integrantes de la Comisaría Seccional Novena fueron alertados del caso a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

Según las averiguaciones, el pequeño jugaba en la vereda y fue atropellado cuando intentaba cruzar la calle por un motociclista que llevaba a una mujer como acompañante, sin detener la marcha para auxiliar a la víctima.

En el lugar, el personal del SIPEC asistió al pequeño y lo trasladó hasta el Hospital La Madre y El Niño, donde permanece internado con lesiones graves.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones judiciales con intervención de la Justicia provincial; mientras continúa la investigación para establecer la identidad del motociclista.