En Formosa continúan reforzando la aplicación de la vacuna Triple Viral durante diciembre

Además, de la vacunación en los centros de salud, hospitales y el vacunatorio de La Familia, los vacunadores siguen recorriendo la provincia para asegurar que los niños de uno a 11 años completen el esquema de la vacuna. Se recuerda a los padres verificar que sus hijos tengan ambas dosis aplicadas, especialmente antes de viajar.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dio a conocer que, durante el mes de diciembre, los equipos de vacunadores de centros de salud y hospitales siguen fortaleciendo la aplicación de la vacuna Triple Viral, completando especialmente, los esquemas a las niñas y niños de uno a 11 años.

Este trabajo, que comenzó en octubre, busca poner al día la inmunización frente al sarampión, mediante la Triple Viral que cuenta con el componente que previene esa enfermedad, además, de las paperas y la rubéola.

“Esta estrategia del Gobierno provincial, que ya se viene desarrollando en su tercer mes, con el objetivo proteger del sarampión a toda la población, pero fundamentalmente a nuestros niños ante la situación epidemiológica actual que presenta esta enfermedad en la región y en el país”, explicó, una vez más, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera de salud de Formosa.

Respecto a eso, enfatizó en la importancia de que los padres “revisen los carnets de vacunación de sus hijos para saber si tienen completas las dos dosis de la vacuna Triple Viral. Y si tienen dudas, que se acerquen al centro de salud o al hospital más cercano para consultar y que se pueda verificar si el esquema está completo. Y, por supuesto, si está incompleto que se proceda a la aplicación de la dosis faltante”.

Al mismo tiempo, reiteró que los vacunadores siguen realizando recorridas “casa por casa”, tanto en los barrios de la Capital como en las localidades y comunidades del interior “llevando consigo las vacunas en conservadoras para una aplicación inmediata, en caso que deban hacerlo”.

La Triple Viral es una vacuna incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, gratuita y obligatoria. Su esquema consta de dos dosis que deben ser administradas a los 12 meses de vida y al ingreso escolar, entre los cuatro y cinco años.

El funcionario instó a las familias a que faciliten a los vacunadores el acceso a los carnets de vacunación durante las visitas domiciliarias y, sobre todo, “que permitan que sus hijos puedan ser vacunados si es necesario”.

Atentos viajeros

Como otra cuestión prioritaria en relación a esta vacuna, destacó que aquellas personas que planean viajar a otras provincias “y especialmente al exterior” deben asegurarse de tener el esquema completo “al menos 15 días antes de realizar el viaje”.



