Se recuperaron dos bicicletas en esta ciudad

• Un hombre está detenido y a disposición de la Justicia Provincial

Integrantes de la Policía recuperaron dos bicicletas que fueron sustraídas de los barrios Independencia y Eva Perón, de esta ciudad, en el marco de intervenciones en las que fueron fundamentales los aportes de los vecinos.

Días atrás, el padre de un adolescente denunció en la Comisaría Seccional Segunda la sustracción de una bicicleta en inmediaciones de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 y se inició una causa judicial.

Durante la investigación, el progenitor reconoció la bicicleta a través de una publicación en la red social Facebook, donde la ofrecían en venta.

A partir de esa información, el lunes último los policías ubicaron el rodado en el barrio Incone y la jueza de Feria, Dra. Silvana Jarzynski, dispuso la entrega del bien recuperado a su legítimo propietario.

A todo esto, el padre del joven expresó su agradecimiento por el compromiso y la labor desplegada por el personal policial.

Después, en la madrugada de este martes un vecino de la manzana 25 del barrio Eva Perón denunció la sustracción de su bicicleta y los uniformados de la Comisaría Seccional Quinta iniciaron las tareas investigativas.

Mediante el despliegue policial demoraron a un hombre de 25 años que se desplazaba en el bien denunciado, frente a la manzana 38 del citado conglomerado habitacional.

El secuestro y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Los procedimientos de este tipo constituyen una muestra más del compromiso institucional de la Policía provincial con la comunidad, tanto en la prevención del delito como en la investigación y el esclarecimiento de los hechos denunciados.











