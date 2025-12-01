Secuestraron dos motocicletas en distintas intervenciones

• La presencia policial se acentúa en todo el territorio provincial





Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motos de 110 cilindradas, una en Clorinda y la otra en el barrio República Argentina de la ciudad de Formosa.

El primer caso ocurrió el lunes último, alrededor de las 2:50 horas, en la calle Alberdi casi Corrientes de la segunda ciudad, donde los policías de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Tres hallaron una Honda Wave.

Tras las verificaciones, se estableció que el rodado está vinculado a una causa de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Según las averiguaciones, se determinó que la motocicleta había sido sustraída el 4 de octubre de este año, de un domicilio ubicado en la calle Canadá, casi Roque Sáenz Peña, de Clorinda.

La segunda intervención se concretó cerca de las 1:30 horas de este martes e integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales tomaron conocimiento sobre la sustracción de una moto de 110 cilindradas, de una vivienda ubicada en la manzana 124 del República Argentina.

Las tareas investigativas dieron sus frutos en pocas horas y los policías encontraron el rodado frente a la manzana 58 del mencionado conglomerado habitacional, mientras que dos sujetos se dieron a la fuga tras advertir la presencia policial.

En ambos casos, se realizaron las actuaciones procesales, los rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia provincial.











