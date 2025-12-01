Se realizó un oficio religioso en el ‘Pasillo Navideño’ por el Día de la Inmaculada Concepción de María

En la mañana de este martes, bajo un clima de fe, unidad y solidaridad, la Municipalidad realizó un oficio religioso en el ‘Pasillo Navideño’, ubicado en el edificio donde anteriormente funcionaba el Honorable Concejo Deliberante, en el marco de la celebración por el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora cada 8 de diciembre.

Este emotivo encuentro reunió a trabajadores y trabajadoras municipales, que luego de encomendar sus oraciones a la Virgen, compartieron un desayuno.

“Celebramos un encuentro de fe, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción, con la presencia de un sacerdote que vino a bendecir el lugar, recientemente acondicionado, y a todos los empleados municipales”, expresó un empleado.

“Además, se llevó a cabo la reinauguración del ‘Pasillo Navideño’ en el edificio donde antes sesionaba el Honorable Concejo Deliberante, y la gruta de la Virgen del Carmen, que es un símbolo muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras municipales puesto que representa esperanza y unidad”, manifestó.



