El Gobierno Nacional volvió a actualizar el impuesto a los combustibles lo que originó un nuevo aumento

La nafta super acumula una suba del 45% desde enero a noviembre de este año, porcentaje que se ubica por encima de la inflación (negada desde el Estado Nacional) acumulada promedio para el 2025 que, según el INDEC, para octubre era del 31%-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en diciembre, pese a la baja del precio internacional, la nafta superó los 2 mil pesos por litro debido a la actualización del ICL, el impuesto que el Presidente Javier Milei no destina a su asignación específica, es decir, la refacción e inversión en infraestructura vial y el subsidio al transporte público. Para que no impacte en la inflación, el mandatario había postergado el incremento de este canon. Las remarcaciones de precios en los surtidores se vienen sucediendo prácticamente cada semana y responden a la suba del impuesto a los combustibles que debía actualizarse cada trimestre, pero el Ministro de Economía, Luis Caputo, lo tenía pisado para que no impacte en los índices de inflación. En paralelo, el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger con la flexibilización del mercado, eliminó la obligación de que las empresas informen sobre los aumentos de precios en los combustibles. Ahora, gracias a Sturzenegger, el consumidor se entera de los aumentos, en la fila del surtidor. Del relevamiento llevado a cabo en nuestra ciudad, los valores quedaron de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 1740 variación 1,40% ($24) – en CABA $1571 ($169 menos que en Formosa) y en Mendoza $1217 ($523 menos que en nuestra Provincia), la Infinia $1997 variación 0,96% ($19) – en CABA $ $1800 ($197 menos) - en Mendoza $1425 ($572 menos), el Diésel 500 a $ 1758 variación 1,03% ($18) – en CABA $ $1536 ($222 menos) - en Mendoza $1278 ($480 menos), el Diésel Premium a $ 1936 variación 1,41% ($27) – en CABA $ $1740 ($196 menos) - en Mendoza $1412 ($524 menos). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 1769 variación 2,91% ($50), la Quantium a $ 2109 variación 0,96% ($20), el gasoil Diésel a $ 1838 variación 0,00% ($0) y el Quantium Diesel a $ 2079 variación 0,48% ($10). * SHELL naftas Súper a $ 1798 variación 1,41% ($25), la V Power a $2099 variación 0,38% ($8), en tanto el Gasoil Común a $ 1808 variación 0,50% ($9) y el V-Power $ 2035 variación 1,90% ($38). Gialluca afirmó que, en la primera semana de diciembre, el valor de la nafta súper en las estaciones de servicios argentinas superó los dos mil pesos el litro, equivalente a 1.36 dólares cuando en Estados Unidos cuesta USD 0.80 y en paridad con Europa que no tiene petróleo. Pero lo más curioso es que el ICL, que se debe actualizar trimestralmente según IPC y está destinado a la reparación de rutas, financiar proyectos viales y a subsidiar el transporte público; “con el agravante de que el Estado Nacional cortó todas las transferencias a las provincias y sólo las mantuvo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el distrito más densamente poblado y con mayor peso electoral”. En cuanto a las inversiones y mantenimiento de la infraestructura vial, el Gobierno Nacional prácticamente cerró la Dirección de Vialidad Nacional –por medio del desfinanciamiento– y hace dos años que no tapa un bache, ni pinta una señal en rutas que están explotadas. El plan del equipo nacional es que las rutas se vuelvan a concesionar y quienes obtengan los contratos se hagan cargo de la puesta a punto como prevé la primera adjudicación, que por otra parte fue denunciada por visos de ilegalidad. En enero se espera una actualización mayor del impuesto a las naftas que, va a presionar aún más el precio, que junto a la carga impositiva, los precios internacionales y el tipo de cambio, son los factores de mayor desestabilización del precio. A finales del 2023, el crudo interno se comenzó a comercializar al precio internacional en dólares, pero coincidió con que desde entonces el precio internacional viene cayendo. Sin embargo, esa diferencia se disipó con la nivelación del precio interno con el exterior; en dólares, mientras que el precio internacional cayó 28%, el precio interno aumentó 9%.Por otra parte, el Índice FADEEAC acumula un alza del 34% en el año. Con el gasoil como principal impulsor y un esquema impositivo aún en recomposición, los transportistas enfrentan un cierre de 2025 marcado por aumentos escalonados y una estructura operativa cada vez más exigente. El índice de costos del transporte en camiones que difunde mensualmente FADEEAC, la federación empresarial del sector, volvió a registrar una suba importante en noviembre. Según el indicador auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el incremento mensual de 2,65% confirmó la fase alcista iniciada a mediados de año y estiró el acumulado anual a 34% entre enero y noviembre, mientras la variación interanual trepó a 36,3%, cifra que supera por más de ocho puntos la última proyección inflacionaria del FMI para la Argentina.



