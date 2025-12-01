Múltiples tareas ejecutó el Municipio en conglomerados capitalinos

Cuadrillas de la Municipalidad capitalina emplazaron sus máquinas este martes en varios sectores de la ciudad, para continuar con el plan de acción programado para la semana, el que priorizó el mantenimiento del drenaje urbano sin dejar de lado la mejora de calles y la recolección de residuos de gran tamaño.

Equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas, llevaron a cabo la limpieza del canal principal del drenaje en el B° 7 de Mayo, a lo que se agregó el movimiento de suelo, perfilado y relleno de arterias del lugar. Del mismo modo se accionó en el B° Simón Bolívar con la limpieza de cunetas y alcantarillas, por medio del cuneteo manual y mecánico, sobre Armando de Vita y Lacerra y en el sector lindante al Polideportivo 17 de Agosto.

Otras cuadrillas hicieron lo propio en Urbanización San Isidro con el cuneteo mecánico en los canales y alcantarillas adyacentes al acceso principal, a la vez que en los barrios El Palomar y Eva Perón se ejecutó el cunteo manual en los drenajes a lo largo de la Av. Laureano Maradona, sumando, en el último de ellos, el perfilado y relleno de calles internas.

Finalmente, dos equipos profundizaron la limpieza, levantamiento de residuos no convencionales y escombros, uno en el sector comprendido por los barrios Virgen del Pilar, Obrero y Don Bosco, y el otro en los barrios Ibyrá Pytá, Venezuela y La Paz.







