Se realiza con éxito la “Expo IPF 2025” en el Politécnico de Formosa

Este miércoles 3 inició la “Expo IPF 2025” que se desarrollará hasta el próximo viernes 5 en las instalaciones del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, donde se presentan los proyectos finales de los estudiantes de las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial (TSQI), Telecomunicaciones (TST), Mecatrónica (TSM) y Desarrollo de Software Multiplataforma (TSDSM).

El evento comenzó a las 9 horas con el discurso de bienvenida a cargo del director de la Institución, el doctor Horacio Gorostegui, quien estará a cargo también del cierre el viernes por la tarde.

Al respecto, el funcionario detalló que con la presentación de estos trabajos concluye el ciclo lectivo que, en esta ocasión, contará con 96 egresados del establecimiento educativo, un número que, valoró, “supera ampliamente a los que tuvimos años anteriores”.

“Estamos hablando de alrededor de 30 trabajos que van a estar distribuidos en tres días. Este miércoles arrancamos con presentaciones de Química Industrial, Telecomunicaciones y Mecatrónica que lo distribuimos en dos días”, indicó.

Asimismo, en la jornada de este miércoles, que se extendió hasta las 14 horas, aproximadamente, tanto los estudiantes como sus familias pudieron compartir un almuerzo como cierre de la actividad.

De esta manera, precisó Gorostegui, el próximo jueves 4 por la mañana, continúa la muestra con los proyectos restantes de las tres carreras mencionadas y, finalmente el viernes, será un día dedicado, con exclusividad, a exposiciones de trabajos de Desarrollo de Software Multiplataforma.

“Ese viernes vamos a estar desde las 9 de la mañana, haremos un break para el almuerzo aproximadamente a las 13 horas y continuaremos hasta las 15 horas con todos los trabajos desarrollados por los estudiantes”, anticipó.

En ese marco, el Director del IPF explicó que la búsqueda de estos proyectos es que “los estudiantes atiendan alguna necesidad o algún requerimiento particular de la realidad formoseña de nuestra comunidad”.

“Porque apuntamos, desde el Instituto, a brindar soluciones, o por lo menos el inicio de una posible solución, a las diferentes situaciones que se presentan en nuestra provincia y que nosotros, a través de la incorporación de la ciencia y la tecnología, tratamos de colaborar”, señaló.

Y ejemplificó con un proyecto de Química Industrial que se trata de un desalinizador de agua “pensado para proveer de agua para consumo de animal bovino” ya que “sabemos que en el oeste formoseño lo que abunda es agua de pozo, de perforaciones, entonces buscamos una alternativa para la utilización de esa agua que tiene la problemática de la cantidad de sal presente”.

A su vez, Gorostegui reconoció que “siempre recibimos pedidos de diferentes empresas, organizaciones” y, por ello, “tratamos de trabajar de manera colaborativa con la industria, con el sector productivo, con otras entidades del Gobierno y también privadas”.

“Entonces, de esta manera, lo que logramos es que todas estas empresas entiendan un poco cuál es la dinámica y cuáles son las habilidades que adquieren nuestros estudiantes y con ello se logra que rápidamente nuestros egresados se inserten en el mercado laboral”, aseveró.

En este marco, el referente del establecimiento expresó que “nos llena de orgullo” que “tenemos más del 98% de los egresados hoy trabajando en aquello para lo que se formaron” lo que significa que “son bien valorados nuestros egresados en el mercado laboral, en la industria y en la administración pública”.

“Tenemos egresados en otras provincias, por ejemplo, en el Banco del Chaco; o en Neuquén, tenemos egresados en Mecatrónica, trabajando en la Antártida, lo que habla de la calidad educativa que brindamos en este Instituto”, manifestó.

Por último, Gorostegui anticipó que el acto de egreso de los flamantes graduados todavía no tiene fecha confirmada pero está previsto realizarlo entre el 10 y 22 de diciembre para poder “adaptarnos a las agendas de nuestras autoridades”.







