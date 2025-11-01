El Centro de Salud del Barrio 8 de octubre ofreció una charla sobre diabetes para pacientes, familiares y vecinos

El equipo de salud insistió en los hábitos saludables, poniendo énfasis en la alimentación adecuada como uno de los fundamentales para prevenir y controlar la enfermedad.

En conmemoración al reciente mes de la diabetes, el servicio de nutrición del centro de salud 8 de octubre, llevó a cabo una charla – taller, con la finalidad de seguir concientizando sobre la importancia de prevenir esta enfermedad y mantenerla controlada una vez diagnosticada.

Con los nutricionistas colaboraron también profesionales de otras áreas y durante el desarrollo se hizo hincapié en la alimentación saludable como clave no solo para prevenir la diabetes, sino también otras patologías crónicas no transmisibles.

Los especialistas recalcaron la importancia de incorporar en la dieta diaria frutas y verduras, así como otros alimentos ricos en nutrientes y con bajo contenido de grasa, sodio y azúcares.

El director del centro de salud, el doctor Marcelo Silva, quien participó de la exposición señaló: “Está demostrado que una dieta equilibrada, combinada con actividad física regular y el mantenimiento de un peso adecuado, ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre dentro de los valores adecuados. Asimismo, una vez que la diabetes es detectada, estos hábitos contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad”.

A lo largo del encuentro, fueron proporcionadas una serie de recomendaciones sobre los alimentos que más aptos para el consumo de los pacientes diabéticos, así como aquellos que deben evitarse.

También hablaron sobre las combinaciones, las preparaciones y los métodos de cocción más adecuados de los alimentos, y recalcando la importancia de las porciones, las cantidades y la frecuencia con la que deben alimentarse los pacientes diabéticos.

En ese punto, Silva recordó que “adoptar hábitos saludables es decisivo para vivir plenamente y mejorar nuestra calidad de vida. Y por supuesto, para cuidar nuestra salud. Por eso, desde nuestro efector insistimos y seguimos promoviendo activamente la educación sobre las conductas diarias sanas que contribuyen a nuestro bienestar general”.

En el cierre de la charla se compartieron frutas, licuados, jugos y otras preparaciones saludables con los presentes.



