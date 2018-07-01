Juarez: Detuvieron a un hombre y secuestraron un arma blanca, se resistió y atacó a policías

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Ingeniero Juárez demoraron a un sujeto por ocasionar molestias con un arma blanca, en el barrio La Esperanza, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 del lunes y los policías verificaron un requerimiento tras un llamado a la línea 911 que alertó de la situación.

Al llegar al lugar, el personal policial fue atacado por el agresivo sujeto con un cuchillo, pero logró reducirlo y aprehenderlo.

Luego se constató que el individuo fue denunciado minutos antes por lesiones y amenazas, se lo notificó de su situación procesal y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.











