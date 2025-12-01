Se propuso en la consulta pública se fue un bloque de 700kwh en los meses de altos consumos para las provincias del Norte

La Secretaría de Energía de Nación, no tuvo en cuenta en el Programa “Subsidios Energéticos Focalizados”, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, los factores climáticos de las Provincias del Norte Argentino, como así tampoco, las construcciones poco eficientes desde el punto de vista energético y el uso de electrodomésticos ineficientes incompatibles con las tecnologías modernas que es el denominador común en la región y por lo que, de ignorarse las propuestas concretadas, los usuarios pagarán hasta un 30% más sus facturas de energía-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, finalizado el plazo de la “Consulta Pública” convocada por la Subsecretaria de Energía de Nación, para realizar propuestas y observaciones a los -Subsidios Energéticos Focalizados-, se propuso “fijar un bloque de 700 kw/h para los meses de altos consumos (enero, febrero, marzo, abril, incluyéndose los meses de noviembre y diciembre en atención a los elevados consumos de energía en razón de las altas temperaturas que demandan una necesaria e indispensable refrigeración”. El Funcionario Provincial, denunció que el Gobierno Nacional, en lugar de convocar a Audiencias Públicas, está realizando estas Consultas Públicas, cuya naturaleza jurídica son absolutamente diferentes y “tienen por finalidad, desvirtuar la participación de los usuarios, asociaciones y otros organismos de defensa de los derechos de los mismos, para poder así, aprobarse nuevos incrementos en los sectores de generación y transporte, trasladando mayores costos a los usuarios”, lo que determinará, fuertes subas en las facturas de energía eléctrica desde el 2026. Esta iniciativa, es impulsada por la Secretaría de Energía y forma parte del plan del equipo económico para reducir el peso del Estado en el financiamiento del sistema energético, en línea con el objetivo de recorte del gasto público.

¿Quiénes perderán los subsidios y cómo impactará en la energía eléctrica? A partir del 1 de enero de 2026, unas 7,3 millones de familias consideradas de mayores ingresos, con patrimonio elevado o que renunciaron voluntariamente a los subsidios, dejarán de recibir ayuda estatal. Hasta ahora, estos usuarios pagan el 92% del costo real de la electricidad y el 80% del gas, pero desde 2026 pasarán a afrontar el 100% del precio mayorista. A ese grupo se sumarán alrededor de 140.000 hogares de ingresos medios (Nivel 3), lo que eleva al 45% del total de usuarios eléctricos del país la cantidad de personas que quedarán sin subsidios. En contrapartida, el 55% restante, unos 9,1 millones de hogares con ingresos mensuales inferiores a $3.771.987, mantendrá subsidios parciales: el Estado cubrirá el 50% del costo de la electricidad hasta un consumo máximo de 300 kWh mensuales en verano e invierno y 150 kWh en otoño y primavera. Además, se aplicará una bonificación adicional del 25% desde enero, que se reducirá de manera gradual hasta desaparecer a fin de año. Gialluca afirmó que, este nuevo esquema de la Secretaria de Energía, será negativo para los usuarios residenciales de nuestra Provincia y por ello, hemos pedido elevar los bloques de consumo en los meses de más altas temperaturas. Es que, el Programa de -Subsidios Energéticos Focalizados-, no tiene en cuenta los factores climáticos, esto es, los veranos de altas temperaturas que obligan al uso de equipos de refrigeración, como así también, las construcciones poco eficientes desde el punto de vista energético, a lo que se le suma, el uso de electrodomésticos ineficientes mediante equipos de alto consumo que no son compatibles con las tecnologías modernas. La realidad de Formosa, en comparación con CABA, no es tenida en cuenta por la Secretaria de Energía y de allí es que se establecen topes de subsidios sin considerar que los consumos energéticos y los ingresos promedios son muy diferentes. Ahora, quedamos a la espera de lo que resuelva la Secretaria de Energía, luego de la Consulta Pública y que se expidan en base a lo que han solicitado de manera uniforme todas las Provincias del Norte Grande, antes de la fecha del cambio de sistema, para evitar que los usuarios se vean en la situación de tener que afrontar facturas con montos dificultosos de abonar.



