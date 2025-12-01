De Vido: Los artefactos LED del sistema lumínico de Belgrano “fueron fabricados en el Polo Científico”

En el marco de la habilitación del sistema lumínico de las avenidas Libertad, Juan Domingo Perón y Loncharich de la localidad de General Belgrano, el presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, puso en valor el impacto de la obra pública en la seguridad vial y física de la comunidad, resaltando que la infraestructura se sostiene gracias a un Estado presente y con tecnología propia en Formosa.

Durante el acto encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, este lunes 22, De Vido subrayó un dato fundamental de la obra: los artefactos LED instalados fueron fabricados íntegramente en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa.

Señaló que “se trata de una obra central para mejorar la calidad de vida y la seguridad física y vial de la comunidad, como es la iluminación, ampliación y remodelación de estas 65 cuadras”.

Y expresó: “Podemos marcar que los artefactos LED fueron fabricados en Formosa”, precisando que “fue en el Polo Científico y Tecnológico que tiene nuestra provincia”.

Añadió que “también sabemos que allí están radicándose importantes industrias, pero fundamentalmente se están cumpliendo sueños de miles de formoseños, apoyados por un Estado presente, iniciando su carrera de técnicos y formándose para posteriormente volcar ese conocimiento en beneficio de nuestros comprovincianos y donde se necesite”.

Estado provincial presente

De esta manera, el funcionario contrastó el Modelo Formoseño con la visión mercantilista del Gobierno nacional, recordando que, recientemente, se habilitaron líneas eléctricas en comunidades como La Línea y El Quemado Nuevo, donde por la baja densidad poblacional “el mercado nunca hubiera invertido”.

Enfatizó en que “si fuera por el mercado, estas obras nunca se podrían haber hecho porque no habría capacidad económica para desarrollar”; por eso, “en Belgrano tampoco pedimos que el mercado haya ampliado el sistema lumínico, porque está la decisión de un Gobierno provincial con un Estado presente”.

Tarifas eléctricas nacionales

Por otra parte, De Vido fue categórico al remarcar que “Refsa es una sociedad anónima del Estado y estamos al servicio del pueblo formoseño como servidores públicos”, destacando que “somos un pueblo que tiene un modelo político muy claro, que es el Modelo Formoseño para el desarrollo provincial”.

Frente a esto, lamentó que “una pequeña minoría está buscando distorsionar algunas realidades”, y aclaró que “formamos parte de un sistema eléctrico, que administra el Estado nacional y son quienes fijan los costos”:

“Debemos tener presente claramente que Refsa simplemente distribuye y garantiza que en todo el territorio formoseño tenga un servicio eléctrico”, reiteró De Vido, y añadió que “es fundamental saber que tenemos una de las tarifas más bajas del país y con la particularidad de que las tarifas en las áreas urbanas son las mismas que tienen los pobladores rurales”.

Además se refirió a “los incrementos abusivos que ha hecho el Gobierno nacional disponiendo para el costo de la energía más del 3600% de aumento, y en el otro componente que tiene la energía eléctrica, que se llama potencia, más del 10.000%”, es decir “nos aumentaron 100 veces, desde diciembre 2023 a diciembre del 2024”.

“Miren lo que hubiera significado si se transfería eso a nuestros usuarios”, alertó el funcionario, al tiempo que puso en valor que “ahí es donde tenemos que ver un Estado presente y fundamentalmente revalorizar la decisión política de nuestro gobernador Insfrán de no hacer caer estas injusticias de Nación, sobre el pueblo”, sostuvo.

Inversión provincial

Siguiendo esta línea, aseguró que “nuestra provincia, para sostener el sistema eléctrico, sigue invirtiendo y no transfiriendo esa carga a la tarifa”, y detalló que “se invierte en líneas eléctricas para permitir el desarrollo equitativo en todo nuestro territorio”.

Nombró “la inversión que se lleva adelante en una obra que ha abandonado el Gobierno nacional, como la de Ingeniero Juárez hasta la margen del río Bermejo, en una comunidad en el departamento Mataco de Pozo Yacaré donde son 60 kilómetros, que si fuera por el mercado, tampoco estaría presente ahí esa línea”.

Y agregó que “también tenemos que remarcar que esa línea va ser la base para el sistema de bombeo, otro elemento esencial para la construcción de la comunidad y el desarrollo del área rural y urbana, como el agua dulce”.

A su vez, frente a la crisis del agua dulce por el cambio climático, dejó en claro que “la acción del Gobierno de la provincia de Formosa nos ha permitido tomar las previsiones para tener este líquido vital” y reafirmó que “el agua también forma parte de la política sanitaria, es algo central en las políticas sanitarias del Modelo Formoseño”.

Al finalizar, recordó que fue precisamente en General Belgrano donde, en 1996, el gobernador Insfrán lanzó el PAIPPA, en un contexto de neoliberalismo nacional similar al actual.

“El Modelo Formoseño no es un simple eslogan, es un proyecto político con base doctrinaria justicialista”, aseveró y marcó que “el peronismo está para enfrentar momentos difíciles como el actual, frente a un Gobierno nacional carente de toda lógica”.



