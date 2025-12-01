RENATRE Formosa – Resumen y Balance de Gestión 2025





La Delegación Formosa del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) presentó su resumen y balance de gestión correspondiente al año 2025, destacando una intensa labor orientada a la fiscalización del trabajo rural, la regularización laboral, la prevención del trabajo infantil y adolescente, y la lucha contra la trata de personas, fortaleciendo además la articulación interinstitucional y la promoción de prácticas laborales sostenibles en el sector rural.

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO RURAL

Durante el período informado se realizaron 85 fiscalizaciones en todo el territorio provincial, alcanzando el 100 % del objetivo asignado. En este marco se detectaron situaciones de trabajo adolescente, con intervención conforme a la normativa vigente, indicios de explotación laboral rural y casos de trabajo no registrado, promoviendo la regularización correspondiente. Estas acciones permitieron fortalecer el control y la protección de los derechos de los trabajadores rurales.

REGULARIZACIÓN LABORAL Y TRÁMITES PREVISIONALES

En materia de asistencia y regularización laboral, la Delegación emitió 60 certificaciones para trámites jubilatorios del sector rural y gestionó aproximadamente 40 libretas de trabajadores rurales, garantizando el acceso a derechos laborales y previsionales.

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES Y DE PREVENCIÓN

La Delegación RENATRE Formosa participó activamente en acciones conjuntas con distintos organismos. Se trabajó de manera articulada con COPRETI en el marco de la Semana de Lucha contra el Trabajo Infantil y Regulación del Trabajo Adolescente, desarrollando actividades de concientización en establecimientos educativos primarios y secundarios.

Asimismo, se realizaron charlas dirigidas a personas privadas de la libertad sobre trata de personas, modalidades de captación y mecanismos de prevención, y se colaboró en talleres de concientización destinados a la Policía de la Provincia y otros organismos, abordando la problemática de la trata y la explotación sexual y laboral.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES SOSTENIBLES

Se difundió la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles mediante reuniones con productores rurales de las provincias de Formosa y Chaco. En este marco, se otorgó la primera Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles a la Sociedad Rural de Formosa, marcando un hito institucional en la provincia.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La Delegación RENATRE Formosa participó activamente en la 80.ª Exposición Rural de Formosa, fortaleciendo la presencia institucional y el vínculo con productores, entidades rurales y la comunidad.

CONCLUSIÓN

Las acciones desarrolladas durante el año 2025 reflejan el compromiso de la Delegación RENATRE Formosa con la fiscalización del trabajo rural, la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción de prácticas laborales sostenibles, consolidando una presencia activa y articulada con otros organismos del Estado y el sector productivo.



