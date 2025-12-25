Se incrementarán los controles de tránsito en la ciudad durante las fechas festivas

En el marco de las fiestas de Navidad y Fin de Año, la Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Tránsito, intensificará los operativos de control en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Al respecto, el titular del área responsable, Lic. Orlando Ortiz, explicó: "Esta etapa del año es compleja para el personal de tránsito, ya que deben redoblar esfuerzos para mitigar el riesgo de siniestros en un periodo caracterizado por un flujo vehicular excepcionalmente alto".

"El trabajo de control no es algo improvisado para esta época, lo venimos realizando de manera sostenida durante todo el año. Uno de los ejes centrales será el cumplimiento estricto de la alcoholemia con tolerancia cero, normativa a la que la ciudad se encuentra adherida", agregó.

"El mensaje es que la gente esté atenta y sea más responsable, debemos proteger la integridad individual y la seguridad colectiva de los formoseños a través de la prevención y concientización vial", cerró el funcionario.



