25 de diciembre y 1º de enero sin recolección de residuos





La Municipalidad capitalina informa que, los días 25 de diciembre y 1º de enero no habrá recolección de residuos en toda la ciudad, a la vez que el 24 y 31 próximos, el servicio se prestará con modificaciones, por lo que se solicita especial colaboración a vecinos y vecinas para evitar acumulación de basura en la vía pública.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna, detallaron que el 24 y 31 la recolección se realizará en los horarios habituales, excepto el nocturno que se adelantará a las 13 en la franja que corresponde a los barrios San Miguel, Independencia, Don Bosco y Centro norte y sur.

Los días 25 de diciembre y 1° de enero, por su lado, no habrá recolección, solo se contará con un servicio de emergencia que tendrá a cargo los tachos en zonas puntuales de la ciudad, por lo que solicitan no sacar los residuos domiciliarios.



