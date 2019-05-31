Se incendió un camión cisterna y los bomberos evitaron la expansión del fuego

Hubo daños materiales, pero no se registraron personas lesionadas

Efectivos de la Subcomisaría Namqom verificaron un incendio en el interior del predio de la empresa YPF AGRO, ubicado sobre Ruta Nacional Nº 11.

El caso se registró alrededor de las 2:53 horas de este miércoles, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona observaron un camión envuelto en llamas dentro del mencionado lugar y solicitaron la inmediata presencia del personal de Bomberos.

En el lugar se constató el incendio de un camión cisterna marca Volkswagen, que estaba estacionado dentro de un galpón abierto, junto a un acoplado cisterna y otros vehículos, además de bidones que contenían agroquímicos e hidrocarburos.

El ingreso fue autorizado por el sereno del predio, un hombre, de 63 años.

Luego personal del Destacamento de Bomberos Distrito Cinco extinguió el fuego.

Como resultado, se registraron daños materiales en la cabina del camión y conforme primeras diligencias realizadas por los peritos en siniestro la causal habría sido intencional.








