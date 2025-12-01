Laformed presentó su nuevo protector solar

En la mañana de este viernes 5, el Laboratorio Provincial Laformed realizó la presentación de su nuevo protector solar. Fue en el marco de la 2ª Jornada de Urgencias en Dermatología, desarrollada en las instalaciones del Hospital Interdistrital Evita (HIEF) de Formosa.

Sobre este producto que tiene una gran relevancia social, el presidente del Laboratorio Provincial, Rodrigo Gómez, expresó: “Fue un orgullo poder hacer la presentación ante profesionales especialistas en la materia, ya que ellos serán los encargados de transformar este producto en una herramienta clínica”.

Explicó que “el protector solar es de factor de protección 30” y puso en valor que se trata del “resultado de un trabajo de investigación, a base de muchas pruebas-errores, materializado por profesionales formoseños”.

En ese sentido, subrayó que “cuenta con el aval de control internacional de un laboratorio de Brasil, que es el encargado de la realización de los controles de calidad de Sudamérica”.

“Son controles técnicos específicos y obtuvimos resultados muy positivos, algo que nos llenó de orgullo porque reafirma que el producto es bueno, eficaz y dermatológicamente seguro”.

Hizo notar que su distribución será gratuita “porque todos los productos que se realizan en la empresa Laformed son parte de las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

“En este momento, estamos haciendo un cálculo en relación a la demanda que se está teniendo y la idea es que este producto comience a estar en los hospitales, en entidades deportivas y destinadas a personas expuestas al sol y que les cueste acceder a uno”, remarcó.

Finalmente, aseguró que “la empresa cuenta con una capacidad productiva muy interesante”.



