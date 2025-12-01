Samaniego: “En Formosa estamos comprometidos con la salud pública”

El diputado provincial y jefe del bloque justicialista en la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego, puso en valor que “en Formosa, la salud es uno de los pilares de nuestro desarrollo”, a contramano del modelo de ajuste y desfinanciamiento que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Mientras el Gobierno nacional, quizás en su mirada más cruel, recorta o elimina programas de prevención de salud, desinvierte en todo lo que sea la cuestión sanitaria, intenta cerrar hospitales nacionales o los desfinancia, como es el caso del Hospital Garrahan, en Formosa, en un acto de resistencia a ese modelo de salvaje neoliberalismo, los formoseños, encabezados por el gobernador Gildo Insfrán, les decimos que en esta provincia estamos comprometidos con la salud pública”, dejó en claro.

Según declaraciones a AGENFOR, el legislador recalcó que “en Formosa, la salud es uno de los pilares de nuestro desarrollo y uno de los elementos esenciales de lo que el Gobernador llama la línea de vida, debajo de la cual no debe vivir ningún formoseño. Y esa es la igualdad de oportunidades, la justicia social que tanto le cuesta entender al presidente Javier Milei”.

Asimismo, aludiendo al plano económico, hizo notar que “el Gobierno de la provincia de Formosa tiene un equilibrio financiero hace 20 años y es una de las pocas provincias del país que está desendeudada” y pidió comparar esta situación con “lo que hace Milei con nuestro país”.

En ese sentido, enumeró: “Primero se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, luego con bonistas privados, después con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y, finalmente, como no le alcanza, fue a arrodillarse ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que le den un nuevo préstamo”.

Se preguntó entonces “de qué sirvió todo este sacrificio que le hizo hacer a los jubilados, a las personas con discapacidad y a las provincias”.

“¿De qué sirvió todo este sacrificio al que sometió al pueblo argentino si después de casi dos años se vuelve a endeudar?”, planteó.

Categórico, fustigó que “en Argentina se hace el león con los jubilados, con los discapacitados, con los niños, con las provincias, pero allá es un gatito mimoso, de peluche, que se va a sentar en la falda del presidente Trump”.

Relacionó este accionar con el de la oposición local, ya que a su entender “sucede lo mismo con algunos opositores formoseños, donde en Formosa se hacen los guapos, andan a caballo, se cambian al color violeta y se arrogan el crecimiento de su pueblo, pero cuando van a Buenos Aires, como perritos falderos, andan persiguiendo a los jueces para que les dicten una sentencia a favor o van a los medios de comunicación para que les hagan alguna nota”, donde critican a la provincia, rechazó.

“No se dan cuenta de que Formosa no tiene más padrinos, no necesita tutores; Formosa es artífice de su propio destino y nunca un instrumento de la ambición de nadie”, enfatizó, al evocar la célebre frase del general Juan Domingo Perón, la que suele citar el gobernador Insfrán.

Para Samaniego, “la Patria está en peligro” y recordó que el primer mandatario formoseño “fue uno de los primeros dirigentes políticos del país que se dio cuenta de eso”, ya que el Presidente libertario lleva adelante “no solamente un plan económico que evidentemente fracasó, que excluye y margina, sino que además es una entrega de la soberanía nacional”.



