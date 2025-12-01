La Policía sacó de circulación a 73 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 214 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2379 personas, labraron 214 actas de infracción y detectaron a 73 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 26 motos y un automóvil, retuvieron 110 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el sábado último en el marco del “Torneo Regional Federal Amateur” Segunda Ronda, disputado en el estadio Defensores del Rosario entre el club local y 8 de Diciembre,; mientras que este domingo el Club San Martín del barrio San Francisco enfrentó en su cancha al conjunto de Atlético Rafaela por el Torneo Federal “A”.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En la noche del sábado y del domingo, la Policía intensificó distintos despliegues preventivos en el casco céntrico, en motorizadas policiales, la cual tiene como misión central es potenciar la prevención y garantizar mayor tranquilidad a quienes circulan por la zona.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron más de 4.000 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.