La Fundación “Formosa Crece” realizó el acto clausura de los talleres anuales con la entrega de certificados

Una emotiva tarde de clausura de sus talleres anuales celebró la Fundación “Formosa Crece”, donde un gran número de mujeres formoseñas recibieron sus certificados de capacitación.

La actividad se llevó a cabo en el Club IPV, alcanzando los barrios Las Orquídeas y El Quebrachito, siendo más 15 talleres gratuitos.

Además, quienes se capacitaron en el barrio Venezuela realizaron su muestreo de fin de año, exponiendo las participantes de los talleres en diseño de uñas, pintura sobre telas, gastronomía y decoración para eventos.

Al respecto, la concejal capitalina María del Carmen Argañaraz, presidenta de la Fundación, expresó que fue “una tarde de felicidad” y destacó que “desde marzo se han ofrecido diversos talleres de forma gratuita”.

De esta manera, subrayó que “todas las mujeres recibieron sus certificados de asistencia a los distintos talleres que desde la Fundación, como todos los años, ofrecemos de manera totalmente gratuita”, destacando que “ahora con cada oficio una familia cuenta con herramientas para generar trabajo, autonomía y futuro”.

Y resaltó que “las chicas mientras hacen el curso o taller, ya van empezando a trabajar, y eso a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción”.

En este sentido, comentó que “muchas veces no solamente se trata de aprender un oficio, sino también de poder formar vínculos con otras mujeres, y generar un contexto amigable”, añadiendo que “eso ayuda en situaciones de mucha soledad, o contextos difíciles de cada hogar”.

Además, hizo hincapié en que uno de los objetivos de la Fundación es “brindar oportunidades a quienes no tienen la posibilidad de poder pagar, y de repente necesitan un oficio para salir adelante”.

Por eso, expuso que “nuestra misión estuvo cumplida, y ahora estamos con mucha expectativa para el año que viene, porque los cursos se adaptan a lo que la gente quiere”.

Al ser consultada sobre el balance del año 2025, Argañaraz indicó que “a nivel provincial, nuestro balance es positivo”, diferenciándolo del contexto nacional, donde “tenemos la contracara absoluta de un Gobierno antiderechos, antimujeres, que no respeta la Constitución Nacional, y sobre todo, pone en riesgo nuestra soberanía nacional”.

Sin embargo, aseguró que “desde Formosa, siempre decimos que somos trinchera y defendemos derechos y todo el trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, justamente para y por la gente”, cerró.



