Salud recomienda verificar que niñas y niños tengan aplicadas las dos dosis de Triple Viral antes de viajar

La vacuna es obligatoria para la franja de uno a once años. Además, los adolescentes y adultos menores de 60 años, sin inmunosupresión y las mujeres no embarazadas que no cuenten con carnet pueden recibir la Doble Viral hasta 15 días antes de viajar.

El Ministerio de Desarrollo Humano recordó que la vacuna Triple Viral, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es obligatoria para todas las niñas y los niños de entre uno y once años. En ese sentido, solicitó a las familias revisar los carnets antes de salir de la provincia, a fin de confirmar que cuenten con las dos dosis correspondientes.

Esta verificación resulta clave para prevenir la reintroducción del sarampión en el territorio formoseño, una enfermedad que actualmente registra circulación en algunas provincias del país y en países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Brasil.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, explicó que la vacuna Triple Viral se aplica en dos dosis: la primera a los 12 meses de vida y la segunda al ingreso escolar, entre los cuatro y cinco años.

También, adelantó que próximamente en Argentina la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad. Ante esquemas incompletos o dudas, indicó que las familias deben acercarse al centro de salud u hospital más cercano para recibir asesoramiento.

“La vacuna es gratuita, obligatoria y está disponible todos los días en el sistema público de salud”, remarcó.

Por otra parte, Arroyo aclaró que los adultos que viajen y no cuenten con carnet o esquema documentado pueden aplicarse la Doble Viral, siempre que sean menores de 60 años, no estén embarazadas ni presenten inmunosupresión. En estos casos, señaló que la dosis debe colocarse al menos 15 días antes del viaje, para garantizar una protección adecuada.

Además, explicó que si es posible completar el esquema de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 28 días antes del viaje, resulta aún más efectivo. En caso de no llegar a cumplir ese plazo, la dosis faltante debe aplicarse al regresar, respetando siempre el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis.

Desde octubre, los equipos de salud continúan fortaleciendo las acciones de vacunación en centros de salud, hospitales de toda la provincia y en el vacunatorio “La Familia”.

Finalmente, Arroyo subrayó que mantener la vacunación infantil al día “es una acción esencial para proteger a cada niño y resguardar la salud de toda la comunidad, especialmente ante el actual escenario epidemiológico”.



