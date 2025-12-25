“Es impresionante lo que la provincia ha hecho en el IPF”

César García, egresado de la Tecnicatura Superior en Química Industrial del Instituto Politécnico Formosa (IPF), compartió su experiencia y destacó que en esa institución educativa “todo está pensado para que uno simplemente vaya con toda la energía y las buenas ganas a estudiar”.

En el marco de la entrevista concedida a “Esto es Formosa”, la nueva producción llevada a cabo desde el Área Audiovisual de AGENFOR, contó que “terminé la Secundaria en una escuela técnica, en la número 5 del barrio 2 de Abril. Salí con un título egresado de Bienes y Servicios y luego estudié unas cuantas carreras cortas, después de un período de trabajo”.

A su vez, sobre la Tecnicatura Superior en Química Industrial, confesó que “fue una casualidad encontrarme con la carrera, porque un día estaba navegando en Internet y me topé con el Instituto Politécnico Formosa”.

Prosiguió relatando que “me adentré en las carreras que ofrecían. Y como siempre me ha gustado un poco el mundo de la química, entonces creo que fue la motivación para inscribirme en lo que sea química industrial”.

En esa línea, puso de resalto que “todas las carreras que ofrece el Instituto son carreras tecnológicas, así que, más allá de la preferencia de cada uno, creo que cualquiera de ellas te brinda los conocimientos necesarios para adentrarte en lo que sería la formación profesional”.

Luego se refirió a la institución educativa creada por decisión del gobernador Gildo Insfrán para ofrecer educación técnica superior gratuita y formar profesionales en áreas tecnológicas, respondiendo a una necesidad de desarrollo productivo y tecnológico local. “Todo está pensado para que uno simplemente vaya con toda la energía y las buenas ganas a estudiar. Además de que se trata de un edificio nuevo, hay una fuerte inversión en los equipamientos necesarios en cada carrera y se van renovando los materiales y los equipos de los laboratorios”, subrayó.

Del mismo modo, “siempre nos están motivando, enseñando nuevas cosas, no solamente lo básico”.

“La provincia dio un fuerte aporte para crear toda esta infraestructura, así como las carreras, equiparlas y darnos todos los materiales necesarios para cursar día a día con todas las comodidades. Hay una capacitación y un apoyo constante del personal hacia los alumnos. Es impresionante lo que se ha hecho en el IPF”, finalizó.



