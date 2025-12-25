HAC: El milagro de volver a casa en Nochebuena

La historia comenzó de manera difícil. El camino no fue sencillo, pero el final llegó cargado de esperanza y alegría.

Imanol, un joven de 18 años, sufrió el 25 de septiembre un grave accidente de tránsito que le provocó un politraumatismo severo, requiriendo internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) durante más de 60 días. Cuando el cuadro parecía indicar la necesidad de un traslado a otra provincia por la complejidad del caso, todo el equipo del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” se puso el caso al hombro y, junto a la fortaleza de ese verdadero guerrero que luchaba por su vida, logró salir adelante.

Tras esos 60 días, Imanol pasó a sala general, iniciando una nueva etapa que tampoco fue fácil. Con enorme esfuerzo y mucha garra, se logró retirar la traqueotomía y comenzar la rehabilitación motora junto al equipo de kinesiología. En este proceso fue fundamental el trabajo articulado de los equipos de Terapia Intensiva, Clínica Médica, Enfermería y las distintas direcciones del hospital, que brindaron contención y acompañamiento permanente.

Noventa días después de su ingreso, el 24 de diciembre, Imanol recibió el alta nosocomial y pudo volver a su hogar. Esa Nochebuena lo esperaban sus padres, quienes fueron protagonistas fundamentales de su recuperación, poniendo todo de sí, con amor, fortaleza y una entrega incondicional.

Después de tantos días compartidos, los profesionales se encariñan, las familias se transforman en amigas y las historias se convierten en experiencias que dejan huella. “Desde el Hospital de Alta Complejidad celebramos profundamente la recuperación de Imanol y la alegría de que haya podido pasar la Navidad en su casa –subrayaron-. Nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros profesionales por la dedicación, la perseverancia y el compromiso con los que sacan adelante casos tan complejos”.

Asimismo, expresaron su “profundo agradecimiento” al Gobierno de la provincia de Formosa, que “a través de una firme decisión política continúa fortaleciendo el sistema de salud pública”.

“El respaldo permanente, la inversión en equipamiento de alta complejidad y el acompañamiento a los equipos profesionales permiten que pacientes como Imanol reciban atención integral en su propia provincia, cerca de sus afectos y con igualdad de oportunidades”, destacaron.

Por su parte, los padres de Imanol manifestaron: “Solo decir gracias. Cuando pensábamos que todo era difícil y hasta imposible, todo el equipo del HAC se puso al hombro la salud de nuestro hijo. Nos contuvieron como familia y nos ayudaron en todo momento. Solo tenemos palabras de gratitud para esta institución”.







