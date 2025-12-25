Salud mental: Formosa recuerda que la línea 0800 para prevención del suicidio funciona también durante las vacaciones

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) reafirma la disponibilidad permanente de la línea gratuita 0800-888-3364, un dispositivo de escucha, contención y orientación profesional destinado a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional.

Además, el organismo de saluda recordó que la línea telefónica gratuita 0800-888-3364 está destinada a la prevención del suicidio y a la atención de crisis en salud mental, funciona las 24 horas de los 365 días del año, incluyendo fines de semana, feriados y el período de vacaciones.

El director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis, subrayó la importancia de garantizar la continuidad de estos dispositivos de atención, especialmente en épocas en las que se producen cambios en las rutinas cotidianas.

“Durante las vacaciones pueden intensificarse situaciones de soledad, angustia o desorganización emocional en algunas personas. Por eso es fundamental que la comunidad sepa que esta línea sigue funcionando con normalidad y que hay profesionales capacitados del otro lado para escuchar y acompañar”, expresó.

Kremis, explicó que el 0800 constituye un canal de acceso inmediato, gratuito y confidencial, orientado tanto a personas que atraviesan una crisis emocional como a familiares, amigos o allegados que necesitan orientación sobre cómo actuar ante una situación de riesgo.

“Hablar, pedir ayuda y expresar lo que uno siente no es una debilidad. Es una decisión que puede marcar la diferencia. La prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva y se construye con presencia del Estado, redes de contención y escucha activa”, remarcó.

Asimismo, destacó que la línea se articula con la Red Provincial de Salud Mental, integrada por equipos interdisciplinarios que trabajan en centros de salud y hospitales, lo que permite garantizar la continuidad de la atención y el seguimiento de cada situación.

El funcionamiento de la línea y el acompañamiento profesional

Por su parte, la licenciada Andrea Kerr, coordinadora provincial de la Línea Gratuita 0800 de Prevención del Suicidio, explicó el funcionamiento del dispositivo y el rol del equipo que brinda atención telefónica.

“La línea está atendida por profesionales capacitados que realizan una escucha activa, brindan contención emocional y evalúan cada situación para orientar de manera adecuada a la persona que llama”, detalló.

También, explicó que “a partir de esa evaluación, se determina el nivel de riesgo y la intervención correspondiente. En los casos de riesgo cierto e inminente, se activa de manera inmediata el protocolo de salud mental”.

Sin embargo, “en situaciones de riesgo bajo o moderado, se articula en forma directa, rápida y efectiva con el servicio de psicología del efector de salud pública más cercano al domicilio de la persona, para garantizar la asistencia necesaria”, añadió.

Kerr señaló que el servicio está disponible no solo para quienes atraviesan una situación de crisis, sino también para familiares o personas cercanas que detectan señales de alarma y necesitan asesoramiento.

“Muchas veces quien llama no es la persona que está atravesando la crisis, sino alguien que quiere ayudar. En esos casos, también brindamos orientación concreta sobre cómo acompañar y a qué dispositivos recurrir”, indicó.

Asimismo, destacó que “la línea también está disponible para agentes y profesionales de otras instituciones, así como para particulares que, en el marco de su tarea o vinculación con la comunidad, detecten situaciones de riesgo suicida. En estos casos, los consultantes también reciben asesoramiento y acompañamiento por parte del equipo”.

Asimismo, remarcó que este dispositivo no se limita únicamente a la atención de situaciones de riesgo suicida, sino que cumple un rol fundamental en la detección temprana de problemáticas de salud mental y situaciones existenciales que, de no ser abordadas a tiempo, podrían derivar en intentos de suicidio.

En ese sentido, explicó que “se realiza un seguimiento activo de las personas y familias que han atravesado estas situaciones, lo que constituye una de las principales prioridades del equipo”.

“La labor de la línea va más allá de la atención inmediata, ya que también incluye tareas de investigación epidemiológica, orientadas a mejorar de manera continua las estrategias de prevención”, agregó.

Finalmente, la coordinadora Kerr remarcó la importancia de no minimizar los signos de alarma y expresó que “ante la duda, es fundamental consultar” y que “llamar al 0800 puede ser el primer paso para prevenir una situación grave y generar una red de apoyo oportuna”.



