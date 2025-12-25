Inició el pago de haberes a los agentes estatales

Este sábado 27 se dio inicio al cronograma de pago de haberes del mes de diciembre para la Administración Pública Provincial.

En una primera instancia, este sábado 27 comenzó a abonarse al personal activo, puntualmente a quienes tengan documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que el domingo 28 se hará los propio con los titulares de DNI que concluyan en 5, 6, 7, 8 y 9.

Finalmente, el lunes 29, en jornada única, se abonará a la totalidad de los agentes pasivos, las jubilaciones y las pensiones correspondientes; concluyendo de este modo con la atención de las obligaciones resultantes por este concepto de la planta de personal estatal.

Cabe recordar que los sueldos son abonados en su totalidad antes de la festividad de Año Nuevo.

Esta misma acción se repitió la semana anterior, donde se efectivizó el pago del medio Sueldo Anual Complementario (SAC) también en tres jornadas y antes de la fiesta de Navidad.

Esta política salarial es realizada a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa.



