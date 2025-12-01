Exitosa gala de cierre del ciclo “Cuando el río suena, cantos trae” en el Galpón “C”

El domingo 28 en el Galpón “C” del Paseo Costanero, se realizó el cierre del ciclo de música “Cuando el río suena, cantos trae”, un recorrido sonoro que celebró la diversidad rítmica y la identidad musical de la región.

La noche contó con las actuaciones destacadas de Valentín Delturco, Pablo Figueredo y Rubén Sosa. Además se vivió un momento especial con la entrega de certificados a todos los compositores que formaron parte de la edición 2025, reconociendo su aporte al cancionero formoseño.

Al respecto, la directora de Patrimonio Sociocultural de la Subsecretaría de Cultura de Formosa, Graciela Buiatti, señaló que “se trató de la sexta edición del proyecto tuvo como finalidad visibilizar y difundir la obra de los compositores formoseños, tanto de Capital como del interior provincial”.

Puntualizó que “en la noche también se realizó la entrega de la certificación de participación de los cantautores del ciclo 2025” y subrayó que “el balance es sumamente positivo porque en Formosa hemos podido realizar eventos, seguir creciendo y desarrollándonos en todo lo que tiene que ver con la identidad del ser formoseño”, expresó.

En este sentido, Buiatti resaltó que, a diferencia de otros contextos, la provincia mantiene una política activa de fomento cultural, destacando que “gracias a la gestión de nuestro gobernador, Gildo Insfrán, podemos seguir teniendo una provincia próspera que sigue creciendo para la bienaventuranza de todos los formoseños”.

“Formosa trata no solamente de resguardar su patrimonio cultural, sino también de acrecentarlo y difundirlo a las generaciones venideras”, enfatizó.

Y al concluir, con la mirada ya puesta en el 2026, expresó que desde la Subsecretaría de Cultura “esperan ampliar el número de ediciones del ciclo para continuar fortaleciendo el vínculo entre los artistas locales y su público”.



