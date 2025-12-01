Salud digital: Mientras Nación dicta la obligatoriedad por resolución, Formosa ya la implementa con inversión y sistema propio

El ministro Gómez afirmó que la transformación digital no se enuncia: requiere inversión, conectividad y equipos. En la provincia ya puso en marcha la receta electrónica y tiene operativa la matriculación online.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, ratificó su política sostenida de modernización del sistema sanitario, con herramientas digitales en funcionamiento que fortalecen la atención, ordenan procesos y optimizan recursos.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, destacó que ya se generaron más de 5.500 recetas electrónicas en el circuito de prueba implementado en los centros de salud de la ciudad capital, como resultado de un trabajo sostenido de desarrollo e implementación.

En esa línea, remarcó que “una resolución puede firmarse en un despacho, pero la transformación digital en salud se construye en el territorio, con inversión, personal capacitado, conectividad, software, seguridad de datos y acompañamiento permanente”. Y enfatizó que Formosa “no improvisa: planifica, desarrolla y ejecuta”.

La referencia apunta a la Resolución 2214/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, que amplía la obligatoriedad del uso de receta electrónica a todas las indicaciones médicas.

“Lo que Nación presenta como ‘a partir de ahora debe hacerse’, en las provincias implica resolver conectividad real, integrar sistemas, asegurar la identificación de pacientes, garantizar trazabilidad, capacitar al personal y sostener soporte técnico todos los días. Ese trabajo no se decreta: se hace”, sostuvo.

Implementación concreta: receta electrónica en funcionamiento

Como parte del proceso de modernización tecnológica, Formosa lleva adelante una prueba piloto de receta electrónica en los 28 centros de salud de la ciudad capital.

En ese circuito, el paciente recibe la prescripción digital y puede retirar la medicación con su documento en el centro de salud correspondiente. Si necesita concurrir a una farmacia privada, la receta puede enviarse por correo electrónico; además, se trabaja para su próxima integración a “Mi Portal”, la plataforma provincial.

Una vez incorporada a “Mi Portal”, la receta electrónica se sumará a las funcionalidades ya disponibles para los usuarios, entre ellas, la consulta del grupo sanguíneo, el registro de vacunas aplicadas y el acceso a resultados de laboratorio y estudios complementarios.

La plataforma también permite consultar informes de estudios realizados en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia, como tomografías, radiografías, ecografías, mamografías y estudios cardiológicos (electrocardiogramas, Ecodoppler, entre otros).

En la sección “Mis Laboratorios”, los usuarios pueden visualizar los resultados de estudios de anatomía patológica, un avance clave en la integración de la historia clínica digital.

Otro beneficio de la plataforma es el sistema de notificaciones automáticas para la gestión de turnos médicos. Una vez asignado, el paciente recibe en su celular la confirmación con fecha, hora, especialidad y lugar de atención. Además, 48 horas antes de la cita, se envía un recordatorio para confirmar o reprogramar el turno.

Sobre el impacto concreto de estas herramientas, Gómez explicó que el salto tecnológico no es solo “cambiar papel por pantalla”: la receta electrónica permite optimizar la compra de medicamentos, asegurar la trazabilidad desde la adquisición hasta la dispensa al paciente y sumar información sanitaria, a partir del registro de diagnósticos, para planificar mejor recursos y respuestas.

De cara a 2026, anticipó que se continuará ampliando la implementación a los efectores de primer, segundo y tercer nivel, en todos los niveles de complejidad.

Sistema integrado y conectividad: la diferencia entre “ordenar” y “anunciar”

El ministro subrayó que la provincia de Formosa puede avanzar con estas herramientas porque cuenta con un sistema único de gestión hospitalaria (SIGHo) y sostiene una modernización tecnológica constante, que permite sumar módulos y funcionalidades con criterios de integración.

A ello se suma una condición determinante: infraestructura de conectividad con planificación provincial, que permite sostener procesos digitales en todo el territorio. “Sin conectividad y sin un sistema integrado, la receta electrónica se convierte en un anuncio: acá es una herramienta en marcha”, sintetizó.

Matriculación online: Nación promueve adhesión; en Formosa ya está disponible

En cuanto a la matriculación y las credenciales digitales, Gómez señaló que Nación avanzó con normativa vinculada a “Mi Argentina” y a registros federales, e invitó a las jurisdicciones a adherir.

“Lo que hoy se impulsa desde Nación como novedad normativa, Formosa lo viene trabajando con anticipación y con un objetivo claro: simplificar trámites, dar transparencia, seguridad documental y mejorar la gestión pública”, indicó.

A su vez, remarcó que la matriculación online ya está disponible en la provincia: la solicitud puede realizarse 100% por vía digital y el circuito se integra a la aplicación provincial “Mi Portal”, generando automáticamente la certificación digital para el profesional.

Por último, Gómez afirmó que, aun en un contexto nacional complejo, Formosa sostiene el rumbo de inversión, planificación y trabajo sin pausa para seguir actualizando el sistema de salud provincial. “El modelo formoseño no se queda en el anuncio: hace. Y en salud, hacer es cuidar”, concluyó.



