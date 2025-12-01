El gobernador Insfrán cerró el año con inauguraciones de significativas obras en Clorinda

En la tarde-noche de este martes 30, a poco de finalizar el año 2025, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, desplegó una agenda cargada de inauguraciones en Clorinda, evidenciando que la marcha del Modelo Formoseño prosigue con firmeza, aún en un contexto nacional de abandono, ajuste y desfinanciamiento.

Cabe destacar que cada una de estas obras fue planificada y realizada de manera estratégica, ya que las mismas influyen de manera directa en el desarrollo integral de la localidad, demostrando así el Estado provincial presente con equidad territorial y justicia social.

En el desarrollo del intenso itinerario, el gobernador Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente de Clorinda, Ariel Caniza; legisladores nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, el administrador general de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Gustavo López Peña; demás funcionarios y vecinos.

Pasadas las 20 horas, en la intersección de la Avenida Marana y la calle Corrientes, inició el acto central de la jornada, donde Insfrán procedió a la inauguración de 1300 metros de pavimento de dicha avenida, con iluminación y obras complementarias. Previamente, las otras habilitaciones de obras fueron con cortes de cintas y descubrimientos de placas.

Por su parte, el intendente Caniza agradeció al primer mandatario “por el acompañamiento constante” e hizo un breve repaso de las obras realizadas durante este 2025. “Clorinda inició un año de transición, se nos fue el intendente (Manuel Celauro) y la ciudad volvió a elegir un representante”, recordó y subrayó: “En ese proceso tan importante para todos, usted Gobernador, estuvo a nuestro lado y le agradecemos por no soltarnos la mano y por seguir a nuestro lado”.

Y señaló que “las obras de hoy se suman a otras que se hicieron durante el año, como el cerramiento de pavimento e iluminación en el casco céntrico, precisamente en las calles Hertelendy, Córdoba y Catamarca”, mencionando además a los desagües realizados, esos que mejoraron tanto el desarrollo de los barrios”.

Profundizó que estas inauguraciones “se dieron bajo un Gobierno nacional que nos restringe y aprieta, por el simple hecho de que la provincia no está de acuerdo con su manera de conducir, lo que llevó que muchas veces el Municipio tenga que salir a realizar arreglos que a ellos les correspondían, como por ejemplo, los realizados en la Ruta Nacional N° 11”.

“Sabemos que se vienen momentos difíciles para todos y es por ello que debemos estar preparados para afrontar cualquier adversidad”, acentuó y afirmó: “Acá estamos, firmes y con la idea de seguir acompañando este modelo de provincia y ciudad para seguir mejorando y avanzando”.

Finalmente, les pidió a los vecinos “estar unidos y ser solidarios entre sí, para así trabajar en conjunto y seguir avanzando”.

Otras habilitaciones

La agenda de inauguraciones presididas por el titular del Poder Ejecutivo inició alrededor de las 17.45 horas con la habilitación del enripiado e iluminación de la calle principal del barrio “El Porteñito”, con la cual se buscó el estabilizado de la arteria, para así mejorar la transitabilidad en días de lluvia y brindar un ambiente seguro y confortable.

Al respecto, Asunción Garay, vecina del lugar, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y calificó a esa habilitación como “una gran alegría para todos, porque es una mejora que necesitábamos”.

“Mi agradecimiento enorme hacia el Gobernador, mi gratitud hacia él porque siempre hace grandes cosas para todos y es por eso que solo nos queda agradecerle y acompañarlo siempre”, estimó emocionada.

Seguidamente, en la calle Mendoza el primer mandatario habilitó 400 metros de pavimento, iluminación y obras complementarias.

De ahí, se trasladó a la Avenida Roque Sáenz Peña, en su intersección con la calle España, donde también habilitó 300 metros de pavimento de doble mano, iluminación y obras complementarias.

Con esta relevante obra para la comunidad, se buscó mejorar la circulación vehicular y extender el circuito de calles pavimentadas de Clorinda, acompañado de las redes de agua potable, así como de los desagües pluviales y cloacales, los que complementan la infraestructura urbana de la ciudad, al igual que su respectiva iluminación.

La agenda continuó con la inauguración de la refacción del edificio de la Delegación Clorinda de la Administración Tributaria Provincial (ATP), situado en la intersección de San Martín e Italia.

Por último, Insfrán llegó al cruce de la Avenida Marana y la calle España, donde luego de realizar el descubrimiento de una placa, dejó habilitada la primera etapa de la senda peatonal, de unos 1100 metros, y la iluminación.

Dicha obra apuntó a facilitar la circulación peatonal sobre la mencionada vía, ya que las sendas peatonales, provistas de iluminación, contribuyen a la infraestructura urbana y el embellecimiento, además de proveer espacios para el esparcimiento y la actividad física de los ciudadanos.







