Román contrastó el Presupuesto Provincial con el Nacional: “Formosa sigue defendiendo derechos”

El diputado provincial Jorge Román defendió el Presupuesto Provincial 2026, enviado por el gobernador Gildo Insfrán y aprobado por la Legislatura el lunes 29, y lo contrastó con el Presupuesto Nacional impulsado por el presidente Javier Milei, al sostener que “no estamos ante una ley más, sino ante dos concepciones profundamente distintas: una de país y otra de provincia”.

En ese sentido, Román afirmó que “el Presupuesto de Formosa no es solamente una suma de números, cuadros y planillas, es una decisión política”. Y agregó: “Un presupuesto no es neutro, muestra prioridades y también muestra ausencias”.

A su vez, señaló que el proyecto provincial “reafirma un rumbo”, al entender a la política “como una realidad concreta, palpable y visible en cada barrio, en cada colonia y en cada paraje de la provincia”. “Aquí no se discute solo cuánto se gasta, se discute para qué y para quién”, subrayó.

A continuación, el legislador sostuvo que “en Formosa seguimos creyendo que invertir en la gente no es un gasto, es una responsabilidad y una obligación moral”. Y añadió: “Eso es justicia social en acción”.

Seguidamente, Román marcó el contraste con el rumbo nacional. “Mientras en otros lugares se repite que todo lo público es un peso muerto que hay que recortar, ajustar o privatizar, nosotros elegimos otro camino”, expresó. “Elegimos un presupuesto que promueve el bien común, la inclusión social y la igualdad de oportunidades”, diferenció.

En ese marco, recordó una definición del Presidente de la Nación que, a su entender, sintetiza la lógica del Presupuesto Nacional: “Milei dijo que si una escuela rural no es rentable para el sector privado, entonces no debería existir; que si una ruta que conecta a un pueblo pequeño no resulta atractiva para una inversión privada, no es socialmente deseable; y que el Estado no está para sostener eso”.

Y remarcó el legislador: “Esa no es una frase suelta, es la matriz profunda del Presupuesto Nacional 2026”.

Por otra parte, Román sostuvo que las metas de crecimiento y superávit anunciadas por el Gobierno libertario “se logran a costa de recortes muy duros en áreas sensibles”. En esa línea, afirmó: “El equilibrio fiscal que plantea Milei se apoya en quitarles pisos de protección a la educación, a la ciencia, a la salud y a las políticas sociales”.

“Se eliminan metas de inversión educativa, se desfinancia la ciencia y la tecnología, se vacía la educación técnica y se reducen recursos para las universidades”, enumeró. Y advirtió: “No es solo menos plata, es quitarle el piso a la casa y decirle a la gente que se arregle como pueda”.

Además, el diputado señaló que “los recortes en educación y ciencia significan menos oportunidades para nuestros jóvenes, menos talleres, menos prácticas y menos posibilidades de construir un futuro”. “Es decirle a un chico del interior que su destino es un problema individual y no una responsabilidad colectiva”, añadió.

En el plano social, Román afirmó que “el ajuste se maquilla con reasignaciones parciales, pero se recortan bonos, pensiones y ayudas fundamentales”. Y agregó: “Se reemplaza una red de protección amplia por políticas fragmentadas que no alcanzan”.

Impacto federal

En otro tramo, advirtió sobre el impacto federal del Presupuesto Nacional. “Se frena la obra pública, se reducen transferencias y se castiga al interior profundo”, sostuvo. “Se les pide a las provincias que se hagan cargo de todo, pero sin recursos”, reclamó.

Frente a ese escenario, Román destacó que “Formosa vuelve a decir presente”, ya que “este Presupuesto Provincial 2026 sostiene la inversión en educación, salud, infraestructura y políticas sociales, no porque sobren recursos, sino porque sobran convicciones”, afirmó.

Finalmente, el legislador sintetizó la diferencia de fondo entre ambos modelos. “Aquí sabemos que sin Estado no hay igualdad de oportunidades, y que sin igualdad de oportunidades, no hay libertad real”, robusteció.

Y concluyó: “La libertad no es un eslogan: es poder estudiar, curarse, trabajar y proyectar una vida digna en el lugar donde uno nació. Por eso, cuando otros ajustan personas, Formosa sigue defendiendo derechos”.



