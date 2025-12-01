Renovaron acciones de Atención Primaria de Salud en las colonias El Retiro y Chico Dawan

El Hospital de Fortín Lugones llevó adelante una nueva ronda de Atención Primaria de Salud (APS) en las colonias El Retiro y Chico Dawan, con un equipo conformado por médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos y vacunadores, quienes ofrecieron numerosos servicios de salud de manera gratuita, tanto para niños como para adultos.

La directora del nosocomio, la doctora Rosana Cabana, señaló, que tal como se hace habitualmente, el objetivo principal fue reforzar los servicios disponibles en cada uno de los efectores sanitarios locales, proporcionando atención médica, controles obstétricos, vacunación, entrega de medicamentos y otras prestaciones esenciales.

Durante la jornada, se llevaron a cabo los denominados controles del niño sano, que incluyeron mediciones de peso y talla, así como evaluaciones nutricionales y exámenes pediátricos específicos.

Por otro lado, los adultos recibieron diversos controles médicos, centrándose especialmente en aquellos pacientes diagnosticados con patologías crónicas como hipertensión y diabetes.

Tras las revisiones médicas, se entregaron gratuitamente medicamentos a todos los pacientes que requerían continuar con sus tratamientos, para patologías agudas o crónicas, de acuerdo con las indicaciones de los profesionales.

Además, se aplicaron las vacunas de Calendario para todas las edades, con especial énfasis en la vacuna Triple Viral, que previene el sarampión, en el marco del contexto epidemiológico que presenta actualmente la enfermedad en la región y en el país, con la finalidad de evitar la reintroducción del virus a la provincia.

En lo que respecta a la atención obstétrica, la doctora Cabana destacó el seguimiento periódico que se les hace a las embarazadas desde el sistema público de salud provincial y que, en esta oportunidad, abarcó “la medición del crecimiento uterino, peso, glucemia y latidos fetales. También, se solicitaron estudios complementarios como análisis de laboratorios y ecografías, programados para cada trimestre de la gestación”.

Asimismo, desde el Área de Obstetricia se brindó asesoramiento sobre planificación familiar y procreación responsable, acompañada por la provisión gratuita de los métodos anticonceptivos que actualmente están disponibles en el hospital, con la información detallada sobre el uso adecuado de cada uno.

A modo de síntesis, la funcionaria destacó que “estas acciones sanitarias, realizadas de forma periódica y programada, buscan promover el acceso a la atención primaria a todos los vecinos, en cualquier punto de la provincia que habiten, acercando los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de cada comunidad”.



