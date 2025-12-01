La situación del sector industrial es “catastrófica”, alertan

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, calificó como “catastrófica” la situación que atraviesan los industriales del país a tres años de la asunción del presidente Javier Milei.

Advirtió que luego de la llegada a la Presidencia del libertario, “venimos atravesando un proceso muy duro” debido a las políticas que se fueron implementando, las cuales ocasionaron “pérdida de empleos, paralización de empresas y reducción de personal”, así como la baja de consumo y la apertura indiscriminada de importaciones.

Por ello, planteó que “al ser alarmante la situación actual, para el año que viene no vislumbramos ningún cambio”, reprobando además que “no hay diálogo con el Gobierno nacional”, motivo por el cual avizoró “un escenario negativo aún más profundo” para el 2026.

En contraposición, valoró las políticas provinciales, donde “las pequeñas, medianas empresas y emprendedores tienen una vinculación de diálogo con el Gobierno de Formosa, que nos brinda proyectos de capacitación, financiamiento de tasas subsidiadas, líneas de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otras las herramientas que nos ayudan a sostener los empleos”.

En ese sentido, entendió que, a consecuencia de “la compleja situación que estamos viviendo, ahora más que nunca debemos mantenernos unidos para que así podamos fortalecer la relación público-privada”, cerró.



