HAC reafirma su nivel de excelencia con exitosa cirugía de disección aórtica

El Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) realizó una exitosa intervención de emergencia que permitió salvar la vida de un hombre que sufría una disección aórtica Tipo A, patología de muy alto riesgo.

La operación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, anestesiólogos, enfermeros e instrumentadores, quienes trabajaron de manera coordinada para resolver esta urgencia médica.

“Es una intervención que se realiza en pocos centros del país por su alto costo y necesidad de recurso humano entrenado en la materia. Pudimos resolver de manera exitosa un procedimiento muy complejo, de forma rápida, y el paciente actualmente se encuentra estable y sin complicaciones”, expresó el doctor Sebastián Nicolás, responsable de Cirugía Cardiovascular del HAC.

El especialista también destacó: “Hoy en día, el 99% de las patologías cardiovasculares se resuelven en el ámbito público de la provincia de Formosa”, subrayando la capacidad resolutiva del Sistema de Salud Provincial.

La disección aórtica es una condición grave que ocurre cuando las capas de la pared de la arteria aorta se separan debido a un desgarro en su capa interna. Esto permite que la sangre penetre entre las capas, provocando la progresión de la disección.

Los síntomas incluyen dolor torácico intenso, hipotensión o síncope, similares a los de un infarto agudo de miocardio o una embolia pulmonar, lo que puede dificultar su diagnóstico inicial.

El tratamiento varía según la extensión y localización de la disección. La cirugía abierta se utiliza para casos que involucran la aorta ascendente y el arco aórtico, mientras que la intervención endovascular es la opción recomendada para disecciones de la aorta descendente complicadas.

La endoprótesis aórtica es una prótesis metálica recubierta con tela impermeable que sella filtraciones y dilataciones en la aorta, la arteria más grande del cuerpo. Se implanta mediante un procedimiento endovascular, desde el interior de la arteria, lo que evita la necesidad de una cirugía abierta mayor y reduce los riesgos y tiempos de recuperación.

Este caso reafirma el compromiso del HAC con la excelencia profesional y refleja los importantes avances que el hospital ha experimentado en el último tiempo para brindar atención de alta complejidad a la comunidad.



