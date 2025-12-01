Detuvieron a un sujeto y recuperaron un moto robada en el barrio Simón Bolívar

• Fue en el marco investigativo de hechos vínculos a la sustracción de motocicletas

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, aprehendieron a un joven de 19 años y secuestraron una motocicleta Honda Wave con pedido activo en una causa por "Robo".

El procedimiento se concretó el jueves último, cerca de las 23:30 horas, cuando los investigadores observaron que un sujeto manipulaba una moto sin plásticos colocados frente a la manzana 27 del barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

El rodado fue verificado por personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial que constató anomalías en los dígitos del motor y determinó que la moto registraba pedido de secuestro en una causa judicial por "Robo" registrada en la Comisaría Seccional Sexta.

El joven, de 19 años, fue detenido y la motocicleta secuestrada y trasladada hasta la dependencia policial.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Introducción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.