Recuperaron una motocicleta y detuvieron al autor del ilícito

• El procedimiento se concretó en el barrio El Resguardo, de esta ciudad

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un sujeto y secuestraron una Motomel Blitz denunciada como sustraída.

El caso tuvo lugar en la mañana del domingo último, cuando los policías realizaban tareas investigativas en relación a una causa por “Hurto en contexto de violencia de género”.

Durante esa actividad, identificaron a un hombre que se desplazaba en una moto roja sin la patente colocada por la avenida Esteban Laureano Maradona al 600 del barrio El Resguardo.

Tras las verificaciones, se determinó que el sujeto está imputado en una causa de “Hurto en contexto de violencia de género” y el redado registraba pedido de secuestro en el mismo hecho.

El hombre fue detenido y la moto secuestra, todo documentando por personal de la Dirección de Policía Científica.