Clorinda: Investigan el incendio intencional de dos casas

• El autor está identificado y su detención sería inminente

Integrantes del Destacamento Cuerpo de Bomberos con asiento en Clorinda realizaron las pericias sobre dos viviendas incineradas y determinaron que fueron causadas de manera intencional.

El domingo último, alrededor de las 12:50 horas, los uniformados acudieron a un requerimiento por incendio en el barrio 25 de Mayo y se encontraron con dos construcciones incendiadas por completo: una de mampostería y otra de construcción precaria.

Personal de Bomberos realizó trabajos de enfriamiento y luego de la inspección ocular determinó que el hecho reviste carácter intencional.

El propietario manifestó que su hijo había provocado los incendios y la Policía trabaja para ponerlo a disposición de la Justicia provincial.



