El dialogo constante permite interpretar y responder a las expectativas ciudadanas, sostuvo Di Martino

Casi a fines de año y próximos al inicio de 2026, el presidente de Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa reconoce que la constancia en apelar al diálogo en el seno de cuerpo e insistiendo en la cercanía con los habitantes de esta capital ha permitido ir respondiendo a las expectativas de los vecinos.

Darío Di Martino – quien hace algunos años que recibió el aval de los integrantes de los distintos bloques para conducir el HCD- reconoce que es cierto que se ha sentido las modalidades de la conducción nacional que obligaron a la provincia y el municipio conducirse actuar con limitaciones, hubo una comprensión de la reacción de las autoridades que han permitido sostener las obras y los servicios públicos.

El edil – quien es un apasionado del deporte desde su conducción al frente del club Sol de América y también de las manifestaciones culturales derivadas de ña identidad propio de los habitantes formoseños- tiene la costumbre de recorrer los barrios y de pulsar las expectativas de sus habitantes y ese hábito le permite generar medidas y sugerir las convenientes respuestas.

“Quienes somos formoseños tenemos la costumbre de no dejarnos abatir por la adversidad y de allí que en los tiempos complicados los que tenemos responsabilidades públicas debemos interpretarlos y escucharlos porque es sabio saber, de modo directo, cual es el sentir de cada etapa que transcurre”, dijo.

Interpreta que hay quienes perturban con sus opiniones y comportamientos pero que también se debe actuar en conjuntos con distintos organismos públicos para evitar que haya situaciones que deriven en confrontaciones que pueden resultar lamentables.

Recordó a su padre Mario, un empresario de la construcción que falleció hace 8 años, que llegó de Italia buscando en la Argentina y en Formosa hacer realidad sus sueños de progreso y bienestar.

Pero rescató sus modalidades de gestión cuando debía hacerse cargo de alguna obra encomendada por el estado ya que, en los casos de trabajos en el interior, por ejemplo, iniciaba su gestión visitando a todos los referentes de cada lugar ya que interpretaba que promoviendo cordialidad y respeto mutuo recreaba el campo propicio para que la labor fuese armoniosa.

Señala Di Martino que esas sugerencias le han sido útiles para conducirse en la actividad empresario y en la gestión pública que emprende, procurando que lo que le toca llevar a cabo sea de utilidad colectiva.

Anhela que en el nuevo año los vecinos apuesten a la organización y a la solidaridad ya que “ la historia demuestra que ese el mejor camino para que se apueste a la evolución real de la ciudad la provincia basadas en un modelo común por el que han apostado y apuestan nuestros vecinos”.

Aprovechó la ocasión para hacerles llegar sus deseos de dicha y prosperidad ene estas celebraciones de fin de año caras a los sentimientos de la familia.



