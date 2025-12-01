Rápida acción: La policía recuperó dos motos robadas





• Los procedimientos se concretaron en esta ciudad y el interior provincial

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas, que fueron sustraídas en esta ciudad y en la localidad de Mansilla, mientras continúan las averiguaciones para dar con los responsables.

El primer procedimiento ocurrió en la mañana del domingo, cuando integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, fueron alertados del robo de una Motomel Blitz de una vivienda del barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

Tras los trabajos de pesquisas, hallaron el rodado oculto entre las malezas en inmediaciones a la manzana 23, del barrio 20 de Julio.

La segunda intervención fue cerca de las 23:30 horas del domingo, cuando un vecino del barrio 16 Viviendas, de la localidad de Mansilla denunció la sustracción de una Corven Energy.

De inmediato, los policías de la comisaría local se abocaron a las tareas de campo y recuperaron el bien en una casa abandonada, ubicada por avenida Néstor Kirchner, del barrio Industrial.

En ambos casos, los rodados fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



