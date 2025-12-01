Evitan que un hombre en estado de alteración atentara contra su vida

Vecinos, el Grupo Especial de Rescate y SIPEC intervinieron para preservar la integridad física del involucrado y de terceros.

Efectivos de la Subcomisaría Guadalupe y Grupo Especial de Rescate (GER) intervinieron en una situación de riesgo, donde un hombre en estado de alteración puso en riesgo su propia integridad física, en el barrio Guadalupe.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 22:30 horas, cuando personal policial intervino tras recibir un alerta del Comando Radioeléctrico Policial Eco-911, por la presencia de un sujeto que se desplazaba por los techos de un edificio.

Al arribar, los efectivos visualizaron a un hombre parado sobre el techo, quien presentaba signos evidentes de intoxicación, alteración del estado de conciencia y comportamiento errático.

Ante esa situación, los mediadores intentaron persuadir al sujeto para que desistiera de su accionar y descendiera de manera pacífica, a fin de evitar consecuencias mayores.

Pese a ello, el individuo reaccionó con golpes de puños y patadas a un tanque de agua ubicado en el sector, golpeaba su rostro, amenazó a los vecinos y también intentó agredir a los efectivos actuantes.

Los agentes contaron también con la colaboración de integrantes del Cuerpo de Bomberos, vecinos, y de personal del SIPEC, quienes brindaron asistencia al detenido.

Una vez controlada la situación, trasladaron al aprehendido a la dependencia policial a los fines legales, mientras que personal de la Dirección Policía Científica documentaron la escena.

Por el caso, se iniciaron dos causas judiciales, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Provincia.



