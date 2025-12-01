Quedó filmado en pleno ilícito y lo aprehendieron

También recuperaron los objetos sustraídos. Las cámaras de seguridad fueron vitales para identificarlo

Policías de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre y secuestraron una notebook marca Acer, en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un vecino del barrio Don Bosco denunció la sustracción de varios bienes del interior de su vehículo, estacionado en la calle Libertad al 1.400.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y aprehendieron a un sujeto de 29 años, sindicado como autor del hecho, en la avenida Napoleón Uriburu y calle Echegaray del barrio Obrero, de esta ciudad.

Luego llegó un adolescente de 15 años y su madre, quienes entregaron la notebook y comenzaron a cuestionar e intentar entorpecer el procedimiento policial.

Ante tal situación, el aprehendido y la computadora secuestrada fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

El detenido fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







