Barrio Fray Salvador Gurrieri: Detuvieron a un sujeto por un presunto abuso sexual

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena aprehendieron a un hombre acusado de un presunto abuso sexual y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

El domingo último, una mujer denunció que alrededor de las 6:00 horas cuando regresaba a su vivienda fue interceptada por un sujeto, quien la habría sometido sexualmente.

De inmediato se brindó asistencia y contención a la víctima, se inició una causa judicial y se realizaron las averiguaciones para esclarecer el caso.

Durante esa actividad, establecieron la identidad del sujeto, quien minutos más tarde fue detenido en inmediaciones a la manzana 38 del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

Al individuo se lo trasladó hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.







