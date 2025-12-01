Dos sujetos atacaron a un hombre y los detuvieron

• La víctima sufrió lesiones graves, pero está fuera de peligro

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a dos sujetos de 27 y 31 años, acusados de atentar contra la vida de un vecino en el barrio San Juan Bautista, de esta ciudad.

El hecho ocurrió el domingo último a las 6:00 horas en inmediaciones a la avenida Illia y calle Misiones, del mencionado conglomerado habitacional.

La víctima denunció que consumía bebidas alcohólicas con un sujeto, quien lo amenazó y agredió con un cuchillo.

Luego llegó a otro hombre de 27 años, quien también lo atacó, razón por la cual sufrió lesiones graves, como heridas punzantes.

Los agresores fueron aprehendidos, trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.











