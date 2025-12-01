Por los problemas económicos las familias cambiaron el destino del aguinaldo, el 31% lo utiliza para pagar deudas

Actualmente, se observa un salto del 13% al 29% del aguinaldo que se usa para pago de deudas, lo que indica un mayor endeudamiento familiar por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones habituales-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, en el actual contexto económico de inflación permanente y fuertes ajustes en todos los sectores, el aguinaldo de diciembre se convierte en una herramienta para cubrir deudas. Hoy, casi uno de cada tres trabajadores, lo destina a ese fin, reflejando la desesperante situación de un país con salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes. El medio aguinaldo de diciembre, ese plus que los trabajadores registrados podían utilizar para ahorrar un poco, hoy se transforma en un elemento para no hundirse en más deudas. En 2024, apenas el 13% de quienes cobraban aguinaldo lo usaba para saldar deudas. Hoy, en 2025, ese número se duplicó, tres de cada diez trabajadores, empleados públicos, privados, estatales y de casas particulares -más de 10 millones de personas según SIPA-, están acorralados por meses de salarios que se licúan frente a la inflación, precios de alimentos y servicios que no paran de subir. El salario ya no permite llegar a fin de mes y, para sobrevivir, millones terminan financiando lo indispensable con tarjeta de crédito o préstamos.

Un país endeudado hasta para comer: el crecimiento de quienes usan el aguinaldo para pagar deudas, es el reflejo de un país donde el salario quedó muy por detrás de la inflación, a ello se le suma la reforma laboral que está impulsando la "modernización", que en realidad significa, rebajar derechos, facilitar despidos, flexibilizar jornadas, debilitar sindicatos y bajar indemnizaciones. No buscan asegurar derechos para quienes están en la informalidad, sino licuar todavía más el salario y precarizar a quienes todavía conservan alguna estabilidad o convenio.

Crece la morosidad: estos datos tienen sentido si consideramos que en las últimas semanas hubo un fuerte aumento en los saldos pendientes de pago de las tarjetas de crédito y en la cantidad de cheques rechazados. Lo que se busca es no quedarse con deudas atrasadas y ordenar el mes a mes, bajando compromisos financieros, con lo cual, el aguinaldo ya no es un plus para consumir o viajar, sino que se lo utiliza para frenar el endeudamiento familiar. Los datos más recientes muestran que el proceso de ajuste no impacta de manera homogénea. La inflación, que acumula un 27,4% en el año y volvió a acelerarse en noviembre hasta un ritmo mensual del 2,5%, erosiona con mayor fuerza a quienes dependen de ingresos fijos. Jubilaciones, salarios formales e ingresos de la clase media enfrentan aumentos de precios concentrados en rubros, como servicios públicos, transporte, salud y medicamentos.

Deterioro de las jubilaciones: el deterioro de las jubilaciones constituye uno de los aspectos más sensibles en la actualidad. En noviembre de 2025, la jubilación mínima se ubicó en 333.085 pesos, comparada con el promedio de 2023, esa cifra representa una caída real del 9,3%. El retroceso es aún más pronunciado para quienes perciben el haber mínimo con bono: al mantenerse congelado el refuerzo extraordinario en términos nominales desde el inicio de la actual gestión, el ingreso total sufrió una caída real del 15,5% frente a los niveles que ese mismo haber representaba dos años atrás. La pérdida de poder adquisitivo coloca a los adultos mayores en una situación de extrema vulnerabilidad, el impacto se agrava, al considerar el peso creciente del gasto en medicamentos, un componente del consumo que no admite sustituciones ni postergaciones.



