Aprehendieron a dos sujetos y recuperaron objetos sustraídos en el Distrito Cinco

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina recuperaron bienes sustraídos de una vivienda y detuvieron a dos hombres, uno de los cuales está involucrado en una causa por “Amenaza en contexto de violencia intrafamiliar”.

El primer procedimiento se concretó este jueves, cuando personal de la dependencia tomó conocimiento de la sustracción de un tubo de gas y una motoguadaña en el barrio República Argentina.

Después se estableció la identidad de un joven de 29 años, como presunto autor, procediéndose a la aprehensión del mismo. Se entrevistaron a vecinos y se recuperaron los bienes sustraídos, que fueron comprados de buena fe por una vecina que fueron devueltos de manera voluntaria.

Por otra parte, durante tareas de seguridad ciudadana, los policías interceptaron a un sujeto involucrado en una causa judicial por “Amenaza en contexto de violencia intrafamiliar y de género”.

Ambos detenidos fueron trasladados hasta la subcomisaría, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras que se entregaron los objetos recuperados a su propietario, quien agradeció la labor policial.



