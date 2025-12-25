Por inclemencias climáticas suspendieron el inicio de la pileta libre en el Parque Acuático

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, organismo que coordina las actividades del Parque Acuático “17 de Octubre”, ubicado en la Jurisdicción Cinco de la Capital, el inicio de la pileta libre, que estaba previsto para la tarde de este viernes 26, fue suspendido por las inclemencias climáticas.

Días pasados, el subdirector del Parque Acuático, el profesor Nicolás Pintos, había comentado a AGENFOR que se estaban ultimando los detalles “para poder lanzar la nueva temporada con todas sus actividades”.

Sin embargo, debido a las lluvias registradas en los últimos días, el inicio quedó suspendido.

“No tiene precio contar con un lugar como el Parque Acuático –subrayó Pintos-. Es tan gratificante poder verlo y saber que es totalmente libre y gratuito para todas las familias formoseñas”.

En ese sentido, hizo notar que “es un gran acierto, un gran logro de nuestro Gobierno provincial, de nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”.

Además, “si hablamos de una infraestructura de esta magnitud, en provincias vecinas no hay algo similar. En Paraguay, si bien hay uno, tuvimos la oportunidad de conocerlo y no se asemeja”, resaltó y enumeró algunos de los atractivos con los que cuenta la infraestructura formoseña: la gran pileta de olas y la destinada a niños, así como los toboganes kamikaze y de rulos, la plaza acuática, entre otros.

Y en cuanto a los elevados costos de otros parques, diferenció con el de Formosa: “Vimos unos precios de locura en Córdoba y en Entre Ríos, con lo cual se hace imposible poder acceder. En cambio, en el nuestro es totalmente libre y gratuita la entrada”.

De manera que “para nosotros un orgullo poder trabajar y formar parte de este equipo, de este modelo de provincia de justicia social”, acentuó.











