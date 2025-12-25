La comuna capitalina decomisó una importante cantidad de artículos de pirotecnia sonora

La Municipalidad local, a través de su Dirección de Bromatología, llevó a cabo una inspección exhaustiva en vísperas de Navidad para el control de la venta de artículos de pirotecnia sonora aplicando la Ordenanza “Pirotecnia Cero”, que protege a personas y mascotas sensibles a los decibeles de esos dispositivos.

Al respecto, el titular del área, Jorge Tarantini, precisó “hemos desarrollado un operativo en toda la ciudad, detectando varios puntos de venta de artículos no autorizados, y como resultado hemos decomisado más de 30 mil unidades en distintos barrios capitalinos”, dijo. “Hemos encontrado actividad irregular en los barrios Obrero, Santa Rosa, La Nueva Formosa, El Quebrachito, Juan D. Perón, Antenor Gauna, Simón Bolívar, 2 de Abril, y Divino Niño, entre otros”, detalló el funcionario.

Además, destacó “hemos atendido más de 250 comunicados a nuestros teléfonos disponibles, durante el 23 y 24, denunciando uso y venta de estos artículos, lo que sin duda agilizó el operativo, encontrando como resultado puntos de venta en ferias americanas en la vía pública, como también en el interior de propiedades privadas, llegando a labrar cinco actas de infracción en total en los lugares de expendio irregular”, comentó.

“En cuanto a la actividad nocturna – agregó, por último – todo se desarrolló con normalidad en cuanto a boliches y lugares de diversión, no se detectaron irregularidades en lugares habilitados ni se encontraron fiestas sin su autorización correspondiente”, dijo para finalizar.











