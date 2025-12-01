Vacaciones y pantallas: Acompañar a niños y niñas con límites, cuidado y presencia

El receso escolar modifica rutinas y hábitos cotidianos, por lo que especialistas advierten sobre la importancia de cuidar el equilibrio entre tecnología, juego y tiempo compartido.

Durante el período de vacaciones, cuando niños y niñas cuentan con más tiempo libre y se modifican las rutinas habituales, el uso de pantallas suele incrementarse de manera significativa, lo que hace necesario un acompañamiento atento por parte de las familias.

En ese sentido, la licenciada Andrea Valconte, referente del Servicio de Psicología del centro de salud “Fray Salvador Gurrieri”, remarcó la importancia de promover un uso responsable y equilibrado de los dispositivos digitales, priorizando el bienestar emocional y el desarrollo integral de los más pequeños.

“Las pantallas no son negativas en sí mismas, forman parte de la vida cotidiana y pueden ser una herramienta recreativa o educativa. El problema aparece cuando ocupan todo el tiempo disponible y desplazan otras experiencias necesarias para el crecimiento, como el juego libre, el movimiento, el descanso o el encuentro con otros”, explicó.

Valconte señaló que durante las vacaciones es clave que los adultos puedan sostener límites claros, acordando horarios y momentos específicos para el uso de pantallas, y evitando que se conviertan en la única opción de entretenimiento. “Acompañar no es prohibir, sino estar presentes, conversar con niños y niñas sobre lo que miran, lo que juegan y cómo se sienten”, sostuvo.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios sin pantallas, como las comidas o los momentos previos al descanso nocturno, ya que el uso excesivo de dispositivos puede afectar el sueño, el estado de ánimo y la capacidad de concentración.

“La familia cumple un rol fundamental. Los niños aprenden observando y, muchas veces, el mejor mensaje es el ejemplo. Si logramos compartir tiempo de calidad, proponer actividades simples y estar disponibles emocionalmente, estamos cuidando su salud mental”, remarcó la profesional.

Finalmente, la licenciada Valconte recordó que ante cualquier preocupación vinculada al comportamiento, el aislamiento o el malestar emocional de niños y niñas, es importante realizar una consulta en el centro de salud u hospital más cercano, donde los equipos de salud mental se encuentran disponibles para acompañar y orientar a las familias.



