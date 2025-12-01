Incendió una motocicleta y terminó detenido

• El segundo implicado ya se encuentra identificado

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre, presunto responsable del incendio de una motocicleta, en el barrio Santa Rosa, de esta ciudad.

Ocurrió este martes, alrededor de las 13:45 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Segunda y de la Sección Robos y Hurtos, acudieron a un requerimiento.

Allí se entrevistaron con la damnificada, quien relató que sus vecinos la alertaron que la Corven Hunter, de 150 cilindradas, fue incendiada en la vereda de su vivienda, pero lograron sofocar el fuego.

Tras las averiguaciones y verificaciones de las cámaras de seguridad, establecieron la identificad de los presuntos responsables del acto delictivo.

Durante esa actividad, los investigadores, detuvieron al sujeto, de 27 años y lo trasladaron a la comisaría donde quedó a disposición de la justicia

Por el hecho, se inició una causa por el delito de “Daño por Incendio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

En tanto, continúan con la investigación para lograr la individualización y aprehensión del segundo presunto implicado. (Con foto).



