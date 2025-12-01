Pamela Silvero, primera enfermera universitaria de la UPLaB

En lo que constituye un símbolo de la igualdad de oportunidades, este viernes 5, Pamela Silvero, oriunda de Laguna Naineck, se convirtió en la primera egresada de la carrera de Enfermería Universitaria de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Al respecto, el rector de la casa de estudios, Adrián Muracciole, expresó que “es una alegría inmensa contar con nuestra primera egresada de la carrera de Enfermería”.

Subrayó que Pamela, de 33 años, “sintetiza uno de los objetivos del Modelo Formoseño que es la igualdad de oportunidades, pues demuestra que cuando el Estado acompaña, los sueños se cumplen”.

“Hace apenas tres años, la creación de esta carrera fue anunciada como parte de una decisión estratégica del gobernador Gildo Insfrán. Hoy, ese compromiso con la educación pública y gratuita se traduce en una realidad concreta: una profesional formada en el interior de nuestra provincia, lista para aportar a su comunidad”, añadió.

Más adelante, Muracciole puntualizó que “esto es posible por la firme decisión política del doctor Insfrán y su permanente compromiso con la educación pública y gratuita en todos sus niveles, y también porque Pamela aprovechó esas oportunidades, se esforzó, puso mucho de su parte y hoy puede decir que es una egresada universitaria”.

“Pamela, madre de tres hijos y primera generación universitaria en su familia, demuestra que el esfuerzo florece cuando existe un Estado que garantiza igualdad de oportunidades. Su historia es la mejor respuesta a quienes reducen el éxito a la mera ‘meritocracia’ liberal: sin acompañamiento del Estado, sin acceso y sin políticas públicas, el ‘mérito’ es solo el reflejo de los privilegios”, remarcó Muracciole.

Además, sostuvo que “en Formosa, vemos cómo la justicia social se materializa en una Universidad que abre puertas y brinda igualdad real de oportunidades y, a partir de ella, una estudiante que supo aprovecharlas con dedicación y compromiso hoy es enfermera universitaria. La combinación de decisión política y esfuerzo personal es lo que hace posible que los sueños se cumplan”.

El rector de la UPLaB también destacó que Pamela “se recibió en tiempo y forma, en la primera mesa del turno de noviembre y diciembre. La gran mayoría de los que pasamos por la Universidad no logramos tal hazaña y eso es verdaderamente para resaltar porque demuestra el compromiso que tuvo con ella misma y sus estudios, siendo además de estudiante, madre de tres hijos que ayer compartieron su inmensa alegría”.

“Hoy Silvero tiene una poderosa herramienta para desarrollarse profesionalmente y le deseamos el mayor de los éxitos, así como que siempre recuerde este recorrido y que cuando cumpla su profesión, siempre sea en beneficio también de su comunidad”, continuó y agregó que “si decide continuar con el tramo que le falta para convertirse en licenciada en Enfermería, sería una gran alegría para nosotros que la recibiremos con los brazos abiertos así como a cada formoseña y formoseño que elige la UPLaB para cumplir sus sueños”.

Para finalizar, Muracciole señaló que “este es un día de alegría y orgullo colectivo: en apenas tres años desde el anuncio del Gobernador ya contamos con nuestra primera egresada. Y es también una señal clara en tiempos donde algunos intentan minimizar el rol del Estado: la historia de Pamela demuestra que cuando hay políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades, el esfuerzo individual se convierte en logro compartido. Eso es, sin dudas, un triunfo más del Modelo Formoseño”.

“Es un sueño”, destacó la primera egresada de Enfermería Universitaria de la UPLaB

Pamela Silvero es la primera egresada en Enfermería Universitaria de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB). Su título constituye un logro personal y un orgullo para toda la comunidad formoseña.

“Todavía es un sueño, como que no caigo. Fue una experiencia tan linda la que viví” este viernes 5, al rendir las últimas dos materias para finalmente recibirse, contó al ser entrevistada por AGENFOR.

Oriunda de Laguna Naineck, comentó que “cuando vi la publicación sobre esta carrera, de entrada me llamó la atención y dije que iba a probarla. Reuní todos los requisitos que pedían y me fui al campus” a inscribirse.

Tras el cursillo de ingreso, “realicé los dos primeros años yendo en moto” hasta la casa de estudios. “Eran más de 20 kilómetros y en este último año, ya iba en la traffic que nos puso la Municipalidad de Naineck”, agregó.

A su vez, reconoció que hubo momentos durante la cursada en los que “no quería ir más, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es porque algo grande estaba por llegar”, agradeciendo el acompañamiento de los profesores y sus compañeros.

En otro tramo del diálogo, Pamela –de 33 años- comentó que es mamá de tres hijos (el mayor, un varón de 14 años y dos nenas de once y ocho años) y primera generación universitaria en su familia.

“Mi papá es productor tomatero –indicó-. Cuando decidí que iba a estudiar, mis familiares me felicitaron” e instó a “las chicas, a las mujeres que tienen hijos, que son amas de casa, a que se animen a seguir una carrera porque no hay nada más lindo que aprender. Hay que tomar coraje, salir adelante y superarse como persona, como profesional”.

Categórica, apreció que sin el Estado presente no hubiera podido seguir una carrera universitaria. “Fue una experiencia hermosa, estoy muy agradecida con la UPLaB y muy orgullosa de ser formoseña”, destacó.

A partir de ahora, hizo notar que “voy a trabajar y ejercer lo que aprendí, para ir superándome. No tengo pensado terminar acá con el estudio. Quiero seguir con la Licenciatura y con alguna especialización también”.

“Ahora que comencé, nadie me para. Voy por más, tenemos todas las posibilidades” en la provincia, resaltó.











